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İki hoca da kozlarını oynadı! İşte RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri

İki hoca da kozlarını oynadı! İşte RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. İki takımında ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Portekizli Fabio Verissimo oldu. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Crespo, Kemen, Yusuf, Brnic, Piatek.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Amrabat, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, İsmail, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe maçı öncesinde Ousseynou Ba'nın sakatlığı bulunuyor. RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Turuncu-lacivertli takımda dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Söz konusu dört oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 36. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

34. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 34. kez kozlarını paylaşacak. Ligde iki takım arasındaki 33 müsabakada Fenerbahçe 19 kez galip gelirken RAMS Başakşehir, 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 50 golüne, turuncu-lacivertliler, 34 golle yanıt verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ne kozu ya, koz mu kaldı, ceviz mi kaldı, mahalle maçı değerinde maç, maça giden fb. taraftarı bilin ki fb. düşmanı, gerçek fb. li maça gitmez

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