İçinden Drogba çıktı! Darwin Nunez'den Real Madrid'e sıra dışı gol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool- Real Madrid maçının başlangıcı izleyenleri büyüledi. İngiliz devi, Darwin Nunez'in 4'üncü dakikada attığı enfes golle karşılaşmada öne geçti.

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HAVADA TOPUK VURUŞU

Mohamed Salah'ın sağ kenardan ceza sahasına gönderdiği topa Darwin Nunez havada topuk vuruşu yaptı. Ağlarla buluşan top herkesi şaşkına çevirdi. Golden sonra sosyal medya adeta yıkıldı. Darwin Nunez'in golünden sonra sosyal medyada Drogba paylaşımları yapıldı. Drogba da Galatasaray forması giydiği dönem Real Madrid ağlarına benzer bir gol göndermişti.

AKILLARA DROGBA GELDİ

Galatasaray'ın 2013 yılında Real Madrid'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Drogba, topuk vuruşuyla kaleci Diego Lopez'i avlamıştı. Galatasaray maçı 3-2 kazanmasına rağmen ilk karşılaşmada 3-0 kaybettiği için Devler Ligi'ne havlu atmıştı. Darwin Nunez'in golünden sonra Drogba'nın Real Madrid'e attığı gol sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.