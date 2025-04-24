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Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı

Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde arasında sosyal medyada sert göndermeler yaşandı. Icardi'nin 23 Nisan kutlamaları esnasında Oosterwolde'ye yaptığı gönderme sonucu Fenerbahçeli futbolcu da Arjantinli forvete sert bir cevap verdi. Oosterwolde, Icardi'nin kafasını tasma ile tuttuğu bir görseli paylaştı.

Süper Lig devi Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından kendisini paylaşmasına sert tepki gösterdi.

ICARDI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Galatasay'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sosyal medya hesabından birden fazla paylaşım yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından uzak kalan 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; geçen sezon 37. haftada Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kendi sevincini yapan Jayden Oosterwolde'yi paylaştı.

Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı

OOSTERWOLDE ANINDA YANIT VERDİ

Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, Arjantinli forvetin gönderilerine sert cevap verdi. Oostwerolde, sosyal medya hesabından photoshop tekniği kullanılarak Icardi'nin kafasındantasma ile tuttuğu bir görseli paylaştı.

Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı

Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuran Saygılı:

o resim MHY nin lisanslı resmi icardi için kullanamazsın

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıTuran Saygılı:

son 3 maçta size gereken cevabı takım halinde verdik geçmiş olsun

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKalazaR AstrangeR:

oosterwolde denen ucubenin a)(/

Yorum Beğen0
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