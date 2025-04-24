Icardi ve Oosterwolde arasında sosyal medya savaşı

Süper Lig devi Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından kendisini paylaşmasına sert tepki gösterdi.

ICARDI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Galatasay'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sosyal medya hesabından birden fazla paylaşım yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından uzak kalan 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; geçen sezon 37. haftada Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kendi sevincini yapan Jayden Oosterwolde'yi paylaştı.

OOSTERWOLDE ANINDA YANIT VERDİ

Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, Arjantinli forvetin gönderilerine sert cevap verdi. Oostwerolde, sosyal medya hesabından photoshop tekniği kullanılarak Icardi'nin kafasındantasma ile tuttuğu bir görseli paylaştı.