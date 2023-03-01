Icardi'nin Wanda ile cesur yatak pozundan sonra Simge'den manidar paylaşım

Galatasaray taraftarının 'Aşkın Olayım' şarkısı ile tribünlere çağırdığı Icardi, geçtiğimiz günlerde parçayı seslendiren Simge ile takipleşmeye başlamıştı. Çıkan aşk dedikodularının ardından Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara'nın yataktan çıplak halini paylaştı. Bunun üzerine Simge Sağın'dan manidar bir paylaşım geldi. Yaşananların ardından sosyal medya bu olayla çalkalandı.

Galatasaray taraftarının Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, ünlü sanatçıyı etiketleyip sosyal medya hesabından bu parçayı paylaştı. Yıldız futbolcuyla takipleşmeye başlayan Simge Sağın, kalp emojisiyle cevap verdi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Icardi ile Simge'nin takipleşmesinin ardından sosyal medya çalkalandı. Ardından Wanda Nara, Icardi için duygusal paylaşımlar yaptı ve ayrıldığı eşinin yanına gitti.

CESUR PAYLAŞIM

Mauro Icardi, Wanda ile geçirdiği gecenin ardından ses getiren bir paylaşım yaptı. Wanda'nın yatakta çıplak şekilde uzandığı anı görüntüleyen Icardi, bunu hikayesine ekledi. Gelen tepkilerin ardından golcü futbolcu hikayeyi kaldırdı. Wanda Nara için "Hayatımın kadını, hep seni seveceğim" mesajı paylaştı.

Simge'nin paylaşımı

SİMGE'DEN MANİDAR ZAMANLAMA

Ünlü şarkıcı Simge Sağın ise araba yolculuğu sırasında sosyal medyadan kendisine ait olan bir şarkıyı paylaştı. Simge'nin, "Ne güzel yalanmış, bir güzel inanmışım" sözlerinin olduğu kısmı vurgulaması dikkat çekti. Zamanlaması manidar olan bu paylaşım için sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Simge'nin paylaşımı

Sosyal medyadaki bazı yorumlar: