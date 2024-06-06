Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray ile üst üste ikinci kez lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının Youtube Kanalı GSTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi'nin takımda kalacağını ve Temmuz'daki kampa katılacağını söyledi.

Buruk'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"TRANSFERLER TARAFTARLARI MUTLU EDECEK"

"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi."

"4 MEVKİDE EKSİKLERİMİZ VAR"

"Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bi kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez. Transferde 4 mevkide eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ve buralara transfer yapacağız. Aile olabileceğimiz, bizim yapımıza uygun, uyum sağlayabilecek oyuncular arzuluyoruz. Ciro Mertens'in de sözleşmesini uzatacağız. 2 şampiyonluk sahibi oldu şimdiden."

MOURINHO VE BRONCKHORST SÖZLERİ

Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25. Bir sene bitiyor, yeni hedefler başlıyor. Transfer çalışmaları başlıyor, Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek çok opsiyonumuz var. Başkanımız bu konuda çok istekli. Transfer konusunda ne isterse yaptığımızı söyledi."

"KUTLAMALARDA ABARTTIĞIMIZ YERLER OLDU"

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim.

ICARDI TAKIMDA KALACAK MI?

Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak. Barış Alper bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz."