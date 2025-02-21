İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanması üzerine ortaya atılan iddialara yanıt verdi ve tercih sürecini anlattı.

"YABANCI HAKEMİ DEVRE ARASI SÖYLEDİM"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri şu şekilde;

Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne söyleyeceksiniz?

600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarız, maç mı yönetemeyeceğiz diye konuştum. İnsani hatayı kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde, durumu anlıyorum. VAR'da hatayı kabul etmem, ama VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı gelmedi. Devre arası seminerde 'Size sahip çıktım, gelirlerinizi arttırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. Bunu devre arası söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim.

"2-3 AY SONRA GİDER DİYORLAR"

25 senenin birikintisi var, temizlik kolay değil. Bize üç ay biçtiler, sonra altı ay biçtiler ama biz buradayız! Bir hakem 'Bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar aidiyet duygusu olarak içlerinde bağlı oldukları insanlar var! Bizim kazanacağımızı zaten düşünmediler! 'Bunlar gider, ağabeylerimiz gelir' diye düşünüyorlar herhalde. Eski sistemi bozuyoruz ve onun sancıları var. Yok o hakem arkadaş böyle konuşabilir mi?"

"ALLAH CANIMIZI ALANA KADAR BURADAYIZ"

Geçen hafta seminerde 'O güvendiğiniz ağabeylerinize güvenmeyin' dedim. Onlar azınlıkta. Burada bizi genel kurul seçti, Allah canımızı almadığı sürece şu an buradayız! Atamayla gelmedik, genel kurula kadar buradayız!

"HAKEMLER KORKUYOR"

Hakemler korkuyor! Neden korktuklarını soruyorum! Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın? Allah'tan başka büyük yok! Camianın büyüklüğünden korkuyor, etkileşimden korkuyor! Aidiyet duygusu var, ondan çekiniyor! Çok önemli bir hakem 'Başkana göre hareket edeceğiz ama kalacaklar mı, gidecekler mi? Belli değil' diyor. Bu diyen bir hakem. Bizden önceki federasyonlar, kendi iradesiyle bu işi yönetmedi! Dışarıdan müdahaleler vardı. Hakemler de ondan dolayı 'Bunlar gidecek' diyor. Demek bir yerden bu gücü alabiliyor.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı, daha önce bizde de çalışmıştı... 'Bu ayrılan hakemlerde tecrübeli isimler var' dedi. Ben de 'İşimize karışma! En iyi arkadaşınız Cüneyt Çakır, Avrupa'da top model ama Türkiye'de güce göre hareket ediyor. Trabzonspor- Galatasaray maçında Denayer voleybol oynar gibi müdahale etti 'Yürü, yürü' dedi. O yüzden karışma dedim' ve sonra durdu.

"BİZE YABANCI HAKEM İÇİN BAŞVURU OLMADI"

Bize yabancı hakem için hiç başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara verdik atamaları, ha^la^ alacaklar. Hakemler 'Toplumun sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedik. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor!

VINCIC SÜRECİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut. İngiltere yurt dışına hakem vermediğini söyledi. Hollanda, hakem ile görüştü ve geleceğini söyledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konuştu. Hatta Hollanda Federasyon Başkanı misafirimiz oldu bugün. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve özür diledi.

MHK Başkanı, salı sabahı Bosnalı hakem ile Slovenya hakemin kaldığını söyledi. 'Bosnalı hakeme gidersek, Edin Dzeko var ve sıkıntı olabilir' dedim. Sonra Slovenyalı hakemi seçtik. İlk ziyaretimi başkan olduğumda Slovenya Federasyon Başkanı'na yapmıştım ve salı günü hemen görüştük. O da kabul etti. Aleksander Ceferin ile daha önce görüşüp, anlaşsak bu kadar yazışma yapar mıyız? Hollanda Federasyon Başkanı ile birlikte bile görüştük.

"EN AZ HATA TÜRKİYE'DE ÇIKTI"

Ceferin ile geçen hafta üç saat görüştük ama İstanbul'da açılacak temsilcilik için konuştuk. Nisan ayı gibi açılacak, ana konu bu. Ceferin 'Türkiye'de bu kadar hakemleri neden eleştiriyorlar' dedi. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. Enteresan bir şey, en az hata Türkiye'de! Rakamlar bunlar! Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz!

"SURVIVOR'A YARIŞMACI MI ALIYORSUNUZ?

Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerde biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi? Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin manası yok! TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta... Acun Ilıcalı, Slovenya'dan yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret! herkesin, herkesle resimler var. Bu kadar büyük saçmalık olur mu? Herkes sağ duyulu olmalı, kafamızın arkasında bir plan yok. Adil ve eşit bir şekilde devam edeceğiz."

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMİYOR?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.