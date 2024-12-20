Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı canlı yayında birbirine girdi: Sen kimsin, hayırdır?

Süper Lig devi Beşiktaş'ın seçimli olağanüstü genel kurulundaki başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel birlikte katıldıkları bir programda vaatlerinden ve kulübün içinde bulunduğu mali sorunlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projelerden bahseden iki isim arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu.

"SEN KİMSİN, HAYIRDIR?"

Siyah beyazlı kulübün içinde bulunduğu mali problemlerden bahseden iki başkan adayı arasında yaşanan tartışma gündem oldu.

İşte o tartışma;

Hüseyin Yücel:"50 milyon euroyu nasıl bulacaksın?"

Serdal Adalı: "Kimsin sen ya, hayırdır? Nasıl soruyorsun bunu? Paranı vereyim, bir daha yan yana gelmeyelim."

Hüseyin Yücel:"Yan yana değiliz zaten."

İşte iki adayın konuşmalarından öne çıkanlar;

Seçilirse ilk icraati ne olacağı sorulan Serdal Adalı:"İlk iş olarak bir ödeme programı var. O ödemeleri yapacağız. Türkiye'nin en büyük camiası maalesef son 1 aydır bir kaos ortamı yaşıyor. Kaos ortamının önce Beşiktaş'ın üstünden kalkması lazım. Önce kaos ortamının nasıl olduğunu, yaşadığımız rezilliklerin sebebini öğrenmek istiyorum. Biz camiamızda hiç böyle şeyler yaşamadık. Beşiktaş'ın adıyla yanyana gelmeyecek şeyleri izledik. Hangimiz seçilirsek seçilelim, Hüseyin Bey de seçilirse sonrasında bu durumun önüne gelmememsi için, yaşadığımız ortamın niye olduğunu konuşmamız lazım."

Seçilirse ilk icraati ne olacağı sorulan Hüseyin Yücel: "Seçildiğim günün ertesi günü ilk iş iki rekat şükür namazı kılacağım. Akşamına yönetim kurulunda görev dağılımını yapıp, bir an önce işe koyulacağız. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne bile tahammülü yok beklemek için. Serdal Bey'in kalkışma sözleri oldu. Ben herhalde en demokratik darbeci oluyorum. Biz görevi bırakırsak, kayyuma kadar gidecek bir süreç yaşanacağı için bırakmadık. Darbe yapan adam ertesi gün seçim kararı almaz diye düşünüyorum."

Serdal Adalı:"Hasan Arat, "Beşiktaş'ta kimse kalkışma yapamaz" dedi. Duyduğumuz şeyler var. Bunun cevabını Hüseyin Bey verecek. İstifa sürecinde tüm camianın duyduğunu ben de biliyorum. Benim duyduğum, darbeden, artık ne denirse, yönetimin içinde bir bölünme olduğu, Hüseyin Bey'in yardımcı olduğu konularda, yardımcı olmama kararı aldığı, Hasan Bey'in istifa etmesi, Hüseyin Bey'in daha fazla vermeyeceğinden kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu biliyorum ben."

Hüseyin Yücel:"Hasan Arat, istifa etmeden iki, üç gün önce toplantı yaptı ve mayıs ayında aday olmayacağını söyledi. "Sağlığım yerinde değil, zar zor buradayım" dedi. "Herhangi bir istifa sürecine girersem, buradaki arkadaşlarımdan Hüseyin'e destek istiyorum" dedi. Başkan istifa etmeden 2-3 gün önce bana futbol şubeyi bıraktı. Benim de gelir gelmez ilk icraatim Brad'i Maccabi maçı için Macaristan'a götürmemek oldu. Hasan Başkan'a şu an istifa etmeyin, sakın bırakmayın dedim. Sergen'le bu gece konuş dedi, istifa etmeden bir gün önce."

Serdal Adalı:"İyi şeylerin hepsi Hüseyin Bey'in, kötü şeylerin hepsi Hasan Bey'in. Biz Beşiktaş'ta daha önce yaşamadığımız bir eşbaşkanlık dönemi yaşadık. Kayyuma giderdik demeyin bu kadar kolay. Gayet güzel karşıladı Hüseyin Başkanımız kulüp ziyaretinde. Nasıl oldu bu işler dedim. Oldu vallahi ağabey dedi. Nasıl bu hale gelmesine müsaade ettiniz dedim. Bunları konuştuktan sonra da iş daha adaylık konusuna gelmeden, Ağabey sen seçilirsen benim param ne olacak dedi. Benim kimsenin parasının üstüne yatma niyetim yok Hüseyin dedim. Bir kere dedim 10 milyon Euro'yu hibe edeceksin, sileceksin dedim. Şakalaştık. Sen dedim nasıl almayı düşünüyordun paranı. Ben seçilirsem sermaye artışı yaparız ama sana söz veremem hepsinin karşılığı için dedim."

Hüseyin Yücel:"Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben dahil, 14 tane yönetim kurulu üyemiz var. O gün başkanın neden istifa ettiğini bilen varsa, buyursun söylesin bilmiyoruz. Ne alakası var eşbaşkanlıkla? Biz siyasi parti miyiz? Bugünkü duruma gelmemizde herkes hesap verecek. En önce hesap vermesi gereken de benim dedim. Kaçsaydım, o kadar rahat toz olurdum ki, çıkardım istifadan sonra, ben de gidiyorum derdim ve kulüp kayyuma giderdi.

Hüseyin Yücel:"Parasal konularla ilgili fikir jimnastiği yaptık. Sürekli bir algı peşinde Serdal Adalı. O konuşmada 'Gel benim 2. başkanım ol' dedim. Ben de 'sen gel benim 2. başkanım ol' dedim. Güldü. Serdal Bey'le bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Ben paramı bağışlayacağımı söylüyorum. 2 milyon Euro'yu 5 senede 10 milyon Euro sözüm verdi. Ben 6 ayda 10 milyon Euro verdim. Para konuşmayalım Serdal Bey."

Serdal Adalı:"Hüseyin Başkanım, güzel yakışıklı başkanım. Bırakalım artık para meselelerini. Her gitikleri yerde 'kasa kolaylığı sağladım, blokeli para' vs. Ben yarın senin 600'ünü yollayım. Hibe ettin zaten 10 milyonu da. Şu para işlerini bırakalım. İstersen Mayıs ayında gel, beraber çalışalım ama şu durumda... Hala 50 milyonu buldun mu diyorsun ya."

Hüseyin Yücel:"Divan başkanı ile en son iki gün önce buluştuk. Orada bile bu konuyu tartıştık. Seçime kadar divan kurulunu yapabilir miyiz? Ben yine olumlu bir şekilde divanın yapılması için tavır koydum. Ortalık yangın yeri. 29'da seçim var. 27'de Divan Kurulu... Divan Kurulu için ben pozitif cevap verdim. Joao Mario transferiden hocayla görüştürdüler beni. FaceTime yaptık Gio ile. Hoca son derece oyuncuyu istediğini söyledi. Ben kanatla ilgisi olmadığını söyledim. Thierry Henry hikayesi. Akabinde başkanla görüştük, "Hoca çok istiyor, böyle olacaksa alalım" dedi. Sonuçta başkanımız, son kararı o verir. Haberim yoktu değil, tabii ki haberim vardı. Geçen seneki takım net ücreti 38 milyon Euro. Bu seneki takımın net ücreti 58 milyon Euro."

Serdal Adalı: "Şu andaki açıkladığınız bilanço zamanına kadar, bu yaptığınız transferlerin bir tanesi hesapta yok. Divan kurulunu neden iptal ettiniz? Divan Kurulu yapsaydınız, kendinizi savunsaydınız. Divan Kurulu, Beşiktaş'ın en önemli kurumlarından biri. Ben de ikinci başkanlık yaptım. Parayı ben veriyorum, kararı başkası veriyor. İlk gün de söyledim, "Nasıl müsaade ettiniz buna?" Geldiğimiz noktada, yaptığınız kötü yönetimle 100 milyon euro'luk bir zararı var kulübün."

Hüseyin Yücel:"Şu anda Beşiktaş'ın sıkıntısı, mayıs ayına kadar 50 milyon euro. Nasıl bulacağını bu parayı tekrar sorayım."

Serdal Adalı:"Kimsin sen ya bunu bana nasıl soracaksın ya? Hayırdır? Ben sana paranı veriyorum. Bir daha yanyana gelmeyelim. Bu nasıl bir tavırdır?

Hüseyin Yücel:"Biz yanyana değiliz zaten."

Hüseyin Yücel:"İsim paylaşmak istemiyorum. Yıpratılabilirler. Ama ağırlıklı olarak mali müşavirlerin, finansçıların olduğu genç bir kadro kuruyoruz. Bir de futbol aklı olacak. Böyle yola çıkıyoruz. Bir tanesi Onur Göçmez. Mini bir icra kurulu kuracağız yönetim içerisinde futbolla ilgili. Bu sene nasıl istenmeyen transferler oldu, böyle durumlarda, "Hop" diyecek. Böyle bir düzene gireceğiz ve futbol aklını oluşturacağız. Öyle televole işi yok yani."

Serdal Adalı: "22 milyon euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon euro'luk bir adamın."Hüseyin Yücel: "Adam 4 milyon euro'luk bir adam değil. Bir takım teklif yapmış 4 milyon euro'luk. Ben Messi'ye 6 milyon euro'luk teklif yapayım, Messi 6 milyon euro'luk oyuncu mu?"Hüseyin Yücel: "Al-Musrati için kiralama artı zorunlu satın almayla Suudi Arabistan'dan bir teklif var. Yazıldığı gibi 20 milyon Euro seviyelerinde değil. Joao Mario için çıkan 2 milyon Euro ek ödeme iddiası doğru değil."

Hüseyin Yücel:"22 milyon Euro harcacıkda bu para çöpe mi gitti? Biris daha 23 yaşında oyuncu. Diğeri Al-Musrati için kiralama artı zorunlu satın almayla Suudi Arabistan'dan bir teklif var. Yazıldığı gibi 20 milyon Euro seviyelerinde değil. Joao Mario için çıkan 2 milyon Euro ek ödeme iddiası doğru değil."

Serdal Adalı:"Ocak ayında 3 takviye yapmayı planlıyoruz. İki tanesini de iş adamı arkadaşımız karşılayacak. İki bölgeye özellikle ve 3. bölgeyi de ben icat ettim. Bir santrfor takviyesi daha yapma düşüncemiz var Ocak ayında. Bütün enerjimizle çalışacağız, bu takımın Avrupa kupalarına katılması lazım"