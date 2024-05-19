Üye Girişi
Haberler

Hızırşahspor, 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nın Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nda Hızırşahspor, Emecikspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen 9. Geleneksel Atatürk Kupası Emecikspor ve Hızırşahspor Takımı arasında oynanan şampiyonluk maçıyla sona ererken, turnuvanın şampiyonu Hızırşahspor oldu.

Emecikspor, sahaya Reşadiye yolundan marşlar eşliğinde köylülerden oluşan 200 kişilik bir vatandaş topluluğuyla geldi. Görkemli giriş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yansıttı. Karşılaşma boyunca iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Ancak, Hızırşahspor üstün bir performans göstererek maçı 2-1 kazanmayı başardı. Alınan bu galibiyetle Hızırşahspor 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nın şampiyonu oldu. Maç sonunda, Hızırşahspor oyuncuları ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Datça Muğla Spor Yerel Haberler Spor Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo yüksek

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo yüksek

Bakmadan Geçme

DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri! Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? Galatasaray Fenerbahçe tribünlerinde kaç kişi var, kaç bilet satıldı? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok?
Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title