Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Gaziantep Fk 'ya 4-1 yenildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçta kendileri adına oyun olarak bir şey olmadığını ve hayati maçlardan bir tanesinden puan alamadıklarını kaydederken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise, Antalyaspor karşısında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıklarını ifade etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK'ya 4-1 kaybetti. Kırmızı beyazlı ekibin tek golünü 90+3'üncü dakikada Safuri kaydederken, deplasman ekibi Gaziantep FK'nın gollerini ise Bayo(2), Kozlowski ve Camara attı. Antalyaspor, 24 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 33 puana yükseldi.

UĞURLU: BİZİM ADIMIZA OYUN OLARAK BİR ŞEY YOKTU

Bugünü unutmak istediklerini dile getiren Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu, "Bugün aslında direkt bu geceyi unutmakla ilgili başlayacağım. Gerçekten bizim adımıza oyun olarak hiçbir şey yoktu. Özellikle mücadele olarak biraz daha hayal kırıklığı yaratan, yani burada kendi sahamızda güçlü olduğumuz yerde çok daha fazla mücadele etmemiz gereken bir maçtı. 60'ncı dakikaya kadar 0-0 gelen bir maç. 20 dakika içerisinde takımın bu kadar dağılması tabii bizim de çok beklediğimiz bir şey değildi. Burada ilk yarı özelinde de söyleyeyim. Maçın 0-0 bitmesi evet ama ilk yarıda da ortaya koyduğumuz bir oyun yoktu. Gaziantep'ten daha çok kendimizi konuşursak bizim için hayal kırıklığı. Ancak kalan maçlarımızda bu mücadelenin çok daha üzerine çıkmamız gerekiyor ki çıkacağımızı da düşünüyoruz. Daha önce bu takım bunu gösterdi. Bazen ligde böyle maçlar oluyor. Bunun da tek sorumlusu benim" dedi.

'HAYATİ MAÇLARDAN BİR TANESİYDİ'

Oyuncuların maç içerisinde çok daha istekli, çok daha hızlı, çok daha coşkulu oynaması gerektiğini ifade eden Uğurlu, "Çünkü bizim için hayati önem taşıyan maçlardan bir tanesi ve bunu gerçekleştiremedik. Burada hem camiamızdan hem taraftarlarımızdan bunun için özür diliyoruz. Bundan sonraki maçlarda bizim istediğimiz, beklediğimiz, düşündüğümüz oyunun tamamını 90 dakika sahaya yansıtmamız gerekiyor. Biz çünkü her seferinde ligde kalacağımızı söylüyoruz. Ancak ligde kalmak istiyorsak bunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Dediğim gibi bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam, umarım tüm dersleri buradan alıp en iyisini ortaya koyacağız. Bu takımın ligde kalacağına ben sonuna kadar da inanıyorum" diye konuştu.

'KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ PUANLAR ALMAK ZORUNDASIN'

Ligde kalma hesaplarını yaptıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Ben de 34-35 puanları düşünüyorum. İç sahadaki maçları kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. En azından kaybetmememiz gerekiyordu. Ancak bunun telafisi dışarıda. Dışarıda kazanmak zorundasın. Bizim istediğimiz evet iç sahada kazanıyoruz, puan alıyoruz, maç kaybetmiyoruz ama bugün o günlerden biri değildi. Maç kaybettik. Bunun çok çabuk telafisini yapmamız gerekiyor. Oyun konsantreni kaybetmemen gerekiyor. Gerçekten yediğimiz goller 60 ve 80'inci dakikalar arası iki tane kornerden gelen top, duran toptan yediğimiz gol. Sonrasında da iki tane yetmiş metre uzun atılan topta çok hani rakibin rahat vurduğu yani aslında bizim burada konsantrasyon kaybını yaşamamamız gerekiyor. En azından 1-0 götürüp maçı çevirme şansın var. Ancak yediğin golden sonra bu kadar oyundan düşmememiz gerekiyordu. Dediğim gibi burada eğer ki kendi sahamızda üç puanı alacağız diye hesapladığımız maçları kaybediyorsak, dışarıdan kesinlikle belki de beklemediğim, belki de kimsenin beklemediği puanlar almak zorundasın, ligde kalmak istiyorsan. Biz de bunu başaracağız. Bu anlamda işiniz daha da zorlaştı. İçeride maç kaybedersen işin daha da zorlaşır tabii ister istemez. Zor olanı yapmak gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Bunun için buradayız" dedi.

'İÇ SAHADA YENİLMEZLİĞİMİZE DEVAM EDERİZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUK'

Kadronun dar olduğunu ve takımların nasıl oynanacağını bildiğini belirten Uğurlu, "Dar kadro evet ama zaman zaman bunu değiştiriyoruz. Hem ikinci, üçüncü bölge hücum varyasyonlarında, hem de baskılarda rakibin kendi pozisyonuna göre özellikle topsuz oyunlarda bir kurgumuz, planımız oluyor ve bunları değiştiriyoruz. Ancak konunun bu olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Biz iyi olduğumuz süre mücadele ettiğimiz sürece, biz Fenerbahçe maçındaki, Trabzon maçındaki, Gençlerbirliği, Samsun maçlarındaki mücadelemizi ortaya koyduğumuz sürece burada yenilmezliğimize devam ederiz diye düşünüyorduk. Bugün o günlerden bir tanesi değil. Daha çok ben burada hem oyundan çok çabuk düşmemize hem de yine aynı şekilde mücadele gücünün yeterli olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

'BUGÜN İYİ OYNAYAN KİM VAR DİYE SORSANIZ KİMSE YOKTU'

Maçta yapmamaları gereken konsantre kaybı yaşadıklarını dile getiren Sami Uğurlu, "Oyun 1-0 gidebilir. Oyunu çevirebilirsin. 2-0 geri dönebilirsin. Ancak orada konsantre kaybı yaşadığın zaman yani çok bu seviyede olmayacak. 4 tane gerçekten bize yakışmayacak gol yedik. Çünkü gerçekten çok istiyorlar. Çok çalışıyorlar iyi niyetliler. Hepimiz çok istiyoruz. Dediğim gibi o mücadele gücünü çok yukarıya taşımamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir avantajımız yok bizim. Bunu hepimiz biliyoruz. Hani biz kötü oynadığımızda bize 'Bu oyuncuyu çıkarma ya da farklı bir oyuncu çıkar bize maç alır üç puan alır' bizim böyle bir şansımız, lüksümüz, yok maalesef. Biz mücadele etmek zorundayız. Her maçta iyi oynamak zorundayız. Ama bugün iyi oynayan kim var diye sorsanız yani bence ben sayamıyorum. Kimse yoktu maalesef. Belki bir kalecimizi sayabiliriz. Bizim takım halinde kötü oynadığımız zaman maç kazanma şansımız yok. 60'ncı dakikaya kadar getirdiğimiz bir maçta farklı şekilde kaybetmek bizi gerçekten çok üzdü. Bu akşamdan ders alıp ve aynı şekilde bu akşamı unutmak istiyoruz" dedi.

'OYUNCULAR MENTAL OLARAK ÇOK FAZLA ÇÖKTÜ'

Takımın bugün hiçbir şekilde direnç göstermediğine dikkat çeken Uğurlu, "Golü yiyebilirsiniz, 1-0'dan geri dönebilirsin. Mental olarak çok çabuk çöktü takım. Yani buradan geri döndürmeye çalışıp oyuncu değişiklikleri yapacağız ki birinci golden sonra oyuncu değişikliği yaptık ama oyuncu değişikliği yaptıktan hemen sonra ikinci bir duran toptan daha gol yedik. Hani 20 dakikalık bölümde o oyuncu değişikliklerini yapıp oyunu değiştirme adına hamle yapma şansımız kalmadı. Çünkü 20 dakikada dört tane gol yiyince, 60'ncı dakikadan 80'inci dakikaya kadar şansımız kalmadı. Maalesef orada çok fazla müdahale de etme şansı kalmadı. Müdahale ettik ama dediğim gibi o geri dönüş çok kolay olmadı. Çünkü oyuna giren oyuncu ve başlayan oyuncu mental olarak çok fazla çöktü. Bu da tabii bizim maçı kaybetmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Başta ben olmak üzere bu maçtan ciddi şekilde ders çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi camiamızdan, taraftarımızdan bu mağlubiyet için özür diliyorum kendi adıma ve oyuncularım adına" dedi.

YILMAZ: ANTALYASPOR DEPLASMANINDA NASIL OYNANMASI GEREKİYORSA ÖYLE OYNADIK

Rakibe karşı iyi çalıştıklarını ve sonucunu aldıklarını dile getiren Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bugün Antalyaspor deplasmanında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Antalyaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz ama burada detaylara girip kazandıktan sonra çok fazla işi şova dökmek doğru değil diye düşünüyorum. Biz bugün doğru oyunla, tamamen geçiş üzerine bütün planımızı, stratejimizi kurduk ve bunda da başarılı olduk. Antalyaspor'un Rize ve ondan önceki maçlarında farklı bir baskı düzeni vardı. Üçlü oynayan, üçlü oyun kuranlara karşı farklı, dörtlü oyun kuranlara karşı farklı kuruyordu. Tamamen bunun üzerine çalıştık ve muvaffak olduk. Antalyaspor benim doğduğum, büyüdüğüm şehir tabii ki de onları çok seviyorum. Onlara bu zorlu periyotta başarılar diliyorum" dedi.

'34 PUAN LİGDE KALIR'

Alt sıralardaki takımların kümede kalma puanını 34 olarak gördüğünü ifade eden Yılmaz, "Ben açık söylemek gerekirse 34 puanın çok net bir şekilde kalacağını düşünüyorum. 34 belki daha az da olabilir. Çünkü maçlara baktığımız zaman çok birbiriyle oynayan takımlar var. Aslında ben biraz daha iyimser düşünüyordum ama 34 puanın çok net bir şekilde kalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'OYUNCULAR ROBOT DEĞİL'

Üçüncü bölgeyi rahat geçtikleri ve Antalyaspor karşısında kolay galip gelmeyi düşünmediklerini ifade eden Burak Yılmaz, "Beklemiyorduk. Doğruyu söylemek gerekiyorsa beklemiyorduk. Çünkü ne olursa olsun Antalyaspor aşağılarda ve zor durumda. Futbolun da şakası olmaz. Bunu da konuşmamız lazım. Ben daha sert, daha agresif bir Antalyaspor bekliyorduk. O yüzden bazı baskılarda çekincelerimiz vardı. Ama oyuna başlayınca ofsayt nedeniyle iptal edilen golü sizin takdirinize bırakıyorum yani bu konuyla alakalı söyleyeceğim hiçbir şey yok. Antalyaspor'u evet bugün daha sert, daha agresif, daha istekli, daha coşkulu bekliyorduk ama futbolda da böyle şeyler olabilir. Oyuncular robot değil. Benim oyuncularım da öyle. Bütün oyuncular da öyle. Antalyaspor en kısa zamanda toparlanıp yoluna bakacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı