Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: 19 Haziran'da aday olmayacağım

ANTALYASPOR A. Ş. Başkanı Rıza Perçin, 19 Haziran'da mali ve seçimli genel kurul kararı aldıklarını söyledi. Perçin, "Ben 19 Haziran'da inşallah aday olmayacağım. Biz koltuğa yapışmadık, hatta bırakmak istiyoruz. Yeni gelecek arkadaşlara destek olacağız" dedi.

Bu sezon Süper Lig'e veda eden Antalyaspor A.Ş. Başkanı Rıza Perçin ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Böyle bir lig sonu yaşamayı istemediklerini söyleyen Rıza Perçin, "İlk geldiğimizde 15-16 dosyamız vardı. Kapattıkça yenileri geldi, 21 dosya oldu. Bu sezona bir film olarak bakarsak filmin sonu mutsuz son. Bu filmi yöneten kişi benim ve bütün şehirden özür diliyorum. İçimiz yansa da bu filmin sonu mutsuz son. Bunun çok sebepleri vardı. Geldiğimizde kasada 1000 TL vardı o da icraya gitti. Sosyal medyada o kadar çok saldırı oluyor ki bunlar bizi üzüyor. Bırakıp gidebilirdik ama düştüğümüz maçın ardından sabah 09.30'da ödenmesi gereken borçlarımız vardı. Oyuncumuzun gitmesinin önüne geçtik. Kulübün gelirleri belli. Başka bir oyuncumuzun daha ihtarı gelmişti. Bayramın ilk günü bile buradaydık. FIFA'dan sarı kartlıyız. Kırmızı kart yememek için uğraşıyoruz. Eğer yersek Adana Demirspor'un yaşadığı durumu yaşayacağız" dedi.

'KAMPANYA YAPIYORUZ, TOPLANAN PARA 314 BİN LİRA'

Perçin, "Koltuğa yapıştınız' diyorlar, varsa bu koltuğa oturacak gelsin otursun. 3 maaş geriden gidiyoruz. Dün yabancılara 1 maaş ödedik. Hafta içinde de yerli arkadaşlara ödeyeceğiz. O gün istifa ediyoruz deseydik bugün çok daha ağır bir borç yüküyle karşı karşıya kalacaktık. Bu bir taktikti. 2 tane daha önümüzde ihtarımız var. İhtar çekmeyen, bunu koz olarak kullanmayan futbolcu grubu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu kulüp maddi olarak zorlanıyor. Kampanya yapıyoruz, toplanan para 314 bin lira. Onun da 100 bin lirasını bir arkadaşım gönderdi. 100 bin lirasını da Galatasaray maçından sonra dalga geçer gibi gönderilen 19.05 TL'ler oluşturdu. Bu camia birleşmeli. Burası herkesin" diye konuştu.

'420 MİLYON LİRA VERGİ VE SGK BORCU VAR'

Kulüpte birlik olması gerektiğini belirten Perçin, "Ben görevi bırakmak istiyorum dediğimde 12'nci sıradaydık, kimse çıkmadı. 2 oyuncumuzun 700 bin avro ödemesi var. İlk göreve geldiğimizde biz toparlarız diye düşündük. Buraya ciddi destek koyacak yönetici arkadaşlar tehdit edildi. Bu kulüpte kaosa gerek yok. 13 dosyanın hepsinin 1'i hariç eski dönemler. 2 milyon 700 bin avro ile transfer şu an açılabiliyor. Bu sene transfer açılsa bile vergi ve SGK'dan borcu yoktur yazısı alınmadığı taktirde federasyon transfere izin vermiyor. Toplam 420 milyon lira vergi ve SGK borcu var. Önce bunun temizlenmesi lazım. Günlük 10 bin avroya yakın faizi var" dedi.

'KOLTUĞA YAPIŞMADIK HATTA BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Göreve yeni gelecek kişilere destek olmak istediklerini söyleyen Perçin, "Derneğin bir benzin istasyonu vardı. Bununla ilgili görüşmelerimizi yaptık yakında bunu çözeceğiz ve bu borcun yüzde 70'ini karşılamış olacak bir miras bırakacağız. 19 Haziran için mali ve seçimli genel kurul kararı aldık. Ben 19 Haziran'da inşallah aday olmayacağım. Biz koltuğa yapışmadık, hatta bırakmak istiyoruz. Yeni gelecek arkadaşlara destek olacağız. Düştüğümüz akşam nasıl gemiden atlamadıysak o gün de ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Aday olacak arkadaşlar şimdiden gelip çalışmaya başlayabilir. Şu anda acil olarak bir hoca kararı almamız gerekiyor. İsmi geçen futbolcu arkadaşlarımızla devam edip etmek istemediklerini soracağız. Oyuncularımızı iyi bir teklif olmadığı sürece bırakmayacağız" diye konuştu.

'YATIRIMCI İLE DEVAM ETME ŞANSIMIZ DA OLABİLİR'

Genel kurulda aday olmak istemediğini söyleyen Perçin, "2-3 gün içerisinde de müjde diyebileceğimiz parasal anlamda bir anlaşma açıklayabiliriz. Burada olursak yatırımcı ile devam etme şansımız da olabilir. Transferi açtıktan sonra da 2 transfer yapacağız. Bir an önce hareket etmemiz lazım. Bu takım 27'sinde kampa gidecek. Birisi çıkarsa ben aday olmak istemiyorum. Ben yoruldum. Ben bayramda anamın babamın mezarına 1 saat uğradım tekrar buraya geldim. Biz düşmemeliydik. Ben Dünya Kupası'ndan sonra bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Böyle yıpratıcı 1 yılı daha benim bünyem kaldırmaz. Sağlık sorunum olmasa burayı bırakmam. Bazen nefes almakta zorlanıyorum. Mevcut futbolculara 3,5 milyon avro borcumuz var. Dosyalara da bir o kadar ödediğimizi düşünürsek bu sene 10-15 milyon avro arası bir para lazım" dedi.

MUSTAFA ERGÜN: KULUBÜ 1000 TL İLE DEVRALDIK

Göreve geldiklerinde durumun farkında olduklarını belirten Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ise "Ekip kurup Sinan Boztepe döneminde işlerin iyi gitmediğinin farkındaydık. Toparlayacağız dedi ve elinden geleni de yaptı. Kötü tablo karşısında ben yapmayacağım dedi. İstenilen parayı koyamadı. Sinan başkan ayrıldıktan sonra o seçimde rakip çıkmadı. Kulüp, dernek, şirket başka diyorlar ama biz aynı ekibiz. Sinan başkan elindeki bütün parayı borçlara, futbolculara, çeklere ödemiş. 1000 TL ile biz bu kulübü devraldık. İşler kötüye gidince herkes her şeyi söylemeye başladı. Olumlu olan hiçbir şey yazılmıyor. Takım düştü hepimiz üzgünüz. Bir kere bile maça gelmeyen insanların bize hakaret etmesi bize ağır geliyor. Antalyaspor'a harcadığım hem maddi hem manevi hiçbir şeyden pişman değilim. Ben geldiğimde hafriyattan bir gelir yoktu. 1245 üye var gelip hepsi hesaplara bakabilir. Bize hakaret edenlerin hepsine manevi tazminat davası açtık. Alacağımız paraları da kulübe bağışlayacağız" diye konuştu.

'KİMSE PARA VERMEK, HARCAMAK İSTEMİYOR'

Adaylık için ismi geçen kişilerle görüştüğünü ancak hiçbirisinin aday olmayacağını söylediğini belirten Ergün, "İstifa et diyorlar. Ben kulübü aldığım nokta ile getirdiğim nokta, şu an çok çok iyi nokta. Takım düştükten sonra 60-70 milyon lira civarında para bulup futbolcuların ihtar çekmesinin önüne geçtik. Kimse para vermek, harcamak istemiyor. Diyorlar 'istifa et biz aday buluruz' Genel kurulda borçlanmalı yetki vererek başkan seçeceğiz. Olmayan para çalınmaz. Futbolcuların ödemelerini dahi kulüp olarak biz yapıyoruz. Ben kulübü seçimle kazandım. Derlerse 'aday olacağım' ben seçime giderim. Biz bu takımı düşürdüğümüz gibi tekrar çıkaracağız" dedi.

'LİSTENİZİ KOYUN SEÇİME GİDELİM'

Antalyaspor'un hafriyat gelirleriyle ilgili konuşan Ergün, "Hafriyatın hiçbir yerinde olmadım. Geldiğimizde iptal edilmişti. Hafriyat gelirleri öyle dendiği gibi milyonlar yok. 2018 yılında bu olaylar başlamış. Eski dönemler 2-3 milyon lira para toplanmış, Aziz Çetin döneminde 45 milyon lira para toplanmış. Bu paraların hepsi de gelir gelmez şirkete aktarılmış. İşleyişin nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Her şey ortada. Niye istifa edeceğim. Gelin listenizi koyun seçime gidelim kazanın. 19 Haziran'daki seçimde aday olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Takımımızın Galatasaray maçında otelde mahsur kaldığına yönelik olay da yaşanmadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı