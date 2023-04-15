Herkesin evinde var! Haaland'ın 'Sihirli iksirim' diyerek paylaştığı içecek beğeni yağmuruna tutuldu

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Norveçli yıldız, "Ben ve sihirli iksirim" ifadelerini yazarak süt içtiği fotoğrafı paylaştı. 8 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma 100 binin üzerine beğeni geldi.

Sezon başında Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, performansıyla parmak ısırtıyor. Norveçli yıldız son yaptığı paylaşımda başarısının sırrını verdi.

"BEN VE SİHİRLİ İKSİRİM"

Haaland sosyal medya hesabından "Ben ve sihirli iksirim" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafta süt içtiği görülen Haaland'ın bu gönderisi büyük beğeni topladı. 8 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma, 100 binin üzerinde de beğeni geldi.

ŞOV YAPIYOR

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 45 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.