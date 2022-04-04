Larin'in attığı tokat gündemin zirvesine oturdu! Sosyal medya yıkıldı - Haberler

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Larin'in attığı tokat gündemin zirvesine oturdu! Sosyal medya yıkıldı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Trabzonspor-Beşiktaş maçında Larin'in Siopis'e attığı tokat maçın önüne geçti. Beşiktaşlı futbolcuya yapılan Will Smith benzetmesi sosyal medyayı yıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Dev derbide uzun yıllar unutulmayacak olaylar yaşandı. Hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası, Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı ve Cyle Larin'in Siopis'e attığı tokat maçın sonucundan daha çok konuşuldu.

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

9 DAKİKA SAHADA KALDI

Maçın 70. dakikasında oyuna dahil olaran Larin, sahada sadece 9 kalika kalabildi. Trabzonsporlu Siopis'e tokat atan Kanadalı futbolcu, 79. dakikada oyundan atıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Cyle Larin, Oscar töreninde attığı tokatla gündemi meşgul eden Will Smith'e benzetildi. Yapılan birbirinden ilginç paylaşımlar sosyal medyayı yıktı.

İşte o paylaşımlar:

Larin'in attığı tokat gündemin zirvesine oturdu! Sosyal medya yıkılıyor

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

Herkesin aklına Will Smith geldi! Larin'in attığı tokat sosyal medyada akım başlattı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Oscar Ödülleri, Trabzonspor, Will Smith, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Haberler

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