Larin'in attığı tokat gündemin zirvesine oturdu! Sosyal medya yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Dev derbide uzun yıllar unutulmayacak olaylar yaşandı. Hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası, Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı ve Cyle Larin'in Siopis'e attığı tokat maçın sonucundan daha çok konuşuldu.

9 DAKİKA SAHADA KALDI

Maçın 70. dakikasında oyuna dahil olaran Larin, sahada sadece 9 kalika kalabildi. Trabzonsporlu Siopis'e tokat atan Kanadalı futbolcu, 79. dakikada oyundan atıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Cyle Larin, Oscar töreninde attığı tokatla gündemi meşgul eden Will Smith'e benzetildi. Yapılan birbirinden ilginç paylaşımlar sosyal medyayı yıktı.

İşte o paylaşımlar: