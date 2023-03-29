Herkesi ıslıklayan tribünler Modric'e gelince sustu! Dünyaca ünlü yıldızdan paylaşım geldi

A Milli Futbol Takımımızın Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybettiği maçta rakibin dünyaca ünlü kaptanı Luka Modric, oyundan çıkarken Ay-Yıldızlı taraftarlardan alkış aldı. Maç öncesinde de büyük ilgi gören 37 yaşındaki kaptan sosyal medyadan Türkiye bayrağıyla paylaşım yaptı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki A Milli Futbol Takımımızın, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Hırvatistan'ı, Stefan Kuntz'u ıslıklayan, hatta TFF'yi istifaya davet eden tribünler, rakibin yıldızı Luka Modric'e tam tersi bir saygı gösterdi. Hırvat yıldız oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir destek gördü. Modric, tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

DALIC'TEN TEŞEKKÜR

Hırvatistan'ın Teknik Direktörü Dalic, "Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Modric için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi ağırladılar" açıklamasını yaptı.

TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM

Hırvat futbolcu gördüklerinden sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Türk bayrağı emojisini Instagram hikayeler bölümüne ekleyen 37 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye teşekkür etti.