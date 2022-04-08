Herkes onu konuşuyor! Ebrar Karakurt bu kez İtalya'da gündemin zirvesinde - Haberler

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Herkes onu konuşuyor! Ebrar Karakurt bu kez İtalya'da gündemin zirvesinde

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Ebrar Karakurt, Igor Gorgonzola Novara'daki ilk sezonunda fırtına gibi esti. Milli pasör çaprazı, dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İtalya Serie A1 Women'da normal sezonunun 'En değerli oyuncusu' seçildi. İtalyan ve Türk voleybolseverler Ebrar Karakurt'a övgüler yağdırdı.

Ebrar Karakurt, İtalya Ligi'nde normal sezonun 'En değerli oyuncusu' seçildi. Milli pasör çaprazı İtalya'daki ilk sezonunda tam 426 sayı üretti. Imoco'da forma giyen Paola Egonu gibi bir starı ekarte etti.

Herkes onu konuşuyor! İtalya'da gündem Ebrar Karakurt

Henüz ilk sezonunu geçiren Ebrar Karakurt, Novara'nın en önemli oyuncusu haline geldi. İtalyan taraftarların kalbini fethetti. Kulübün sosyal medya çalışmalarında en çok yer eden sporcu oldu.

Herkes onu konuşuyor! İtalya'da gündem Ebrar Karakurt

Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında kariyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Karakurt, "İtalya'da olmaktan dolayı mutluyum. Seneye bu zamanlarda İtalyanca'yı çözmüş olurum" dedi.

Türk voleybolseverler de Ebrar Karakurt'un başarısıyla sevinç yaşadı. Sosyal medyada Ebrar için övgü dolu yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Herkes onu konuşuyor! İtalya'da gündem Ebrar Karakurt

Herkes onu konuşuyor! İtalya'da gündem Ebrar Karakurt

Herkes onu konuşuyor! İtalya'da gündem Ebrar Karakurt

Herkes onu konuşuyor! İtalya'da gündem Ebrar Karakurt

Herkes onu konuşuyor! İtalya'da gündem Ebrar Karakurt

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, voleybol, Spor, Haberler

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Yorumlar (4)

erman genç :

Erkek erkekle Kadın kadınla yaşar oldu sonra musibetler niye var işte bunların yüzünden

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Ülkü Bozkurt:

sus be

0 0 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:

Bu kızı görünce kusasım geliyor. iğrenç bi karakter

Cevap Yaz 26 26 Yayından Kaldır
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