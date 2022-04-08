Herkes onu konuşuyor! Ebrar Karakurt bu kez İtalya'da gündemin zirvesinde
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Ebrar Karakurt, Igor Gorgonzola Novara'daki ilk sezonunda fırtına gibi esti. Milli pasör çaprazı, dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İtalya Serie A1 Women'da normal sezonunun 'En değerli oyuncusu' seçildi. İtalyan ve Türk voleybolseverler Ebrar Karakurt'a övgüler yağdırdı.
Ebrar Karakurt, İtalya Ligi'nde normal sezonun 'En değerli oyuncusu' seçildi. Milli pasör çaprazı İtalya'daki ilk sezonunda tam 426 sayı üretti. Imoco'da forma giyen Paola Egonu gibi bir starı ekarte etti.
Henüz ilk sezonunu geçiren Ebrar Karakurt, Novara'nın en önemli oyuncusu haline geldi. İtalyan taraftarların kalbini fethetti. Kulübün sosyal medya çalışmalarında en çok yer eden sporcu oldu.
Ebrar Karakurt geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında kariyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Karakurt, "İtalya'da olmaktan dolayı mutluyum. Seneye bu zamanlarda İtalyanca'yı çözmüş olurum" dedi.
Türk voleybolseverler de Ebrar Karakurt'un başarısıyla sevinç yaşadı. Sosyal medyada Ebrar için övgü dolu yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları: