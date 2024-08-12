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Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu

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Trendyol 1.Lig takımlarından Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a ulaşamıyor. Sezonu 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle açan başkent ekibinde maçın kadrosuna yazılan 24 yaşındaki futbolcu, stada gelmedi. Maçın ardından Cephas ile ilgili soruya yanıt veren Ankara temsilcisinin teknik direktörü Cihat Arslan "Nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Sezona 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde ilginç bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, takımdan ayrılmak isteyen Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a Hiçbir şekilde ulaşamıyor. Antrenmanlara gelmeyen Cephas, maç kadrosunda yer almasına rağmen stada da gelmedi.

KAYIP OLMASINA RAĞMEN MAÇ KADROSUNA ALINDI

Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamayan Ankaragücü, futbolcunun gelmediğine dair noter tespiti yapabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Sarı-lacivertliler, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna 24 yaşındaki kayıp futbolcuyu da eklendi.

Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kaybolduRenaldo Cephas

ANTRENMANLARA GELMEDİĞİ GİBİ MAÇA DA ÇIKMADI

29 forma numarasıyla adı TFF'nin sistemine girilen ve kadro bilgilendirmesinde paylaşılan hücum oyuncusu, antrenmanlara katılmadığı gibi maçın oynandığı Eryaman Stadyumu'na da gelmedi. Cephas, Şanlıurfaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer alıyordu.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Maçın ardından Renaldo Cephas'ın adının kadroda olmasına rağmen stada gelmemesi Ankaragücü teknik direktörü Cihat Arslan'a soruldu. Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kaybolduRenaldo Cephas

CHEPAS'IN ANKARAGÜCÜ KARİYERİ

2023 yazında 400 bin euro karşılığında Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımından transfer edilen Renaldo Chepas, Ankaragücü'nün Trendyol Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezonda tüm kulvarlarda 23'ü ilk 11 olmak üzere 35 maça çıktı. Chepas, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun başkent ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Pikachu hd:

kabilesindedir .d

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