Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık

Ligde ve Avrupa'da kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapattı. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, TRT Spor'da geride kalan sezonu değerlendirdi. Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik adam olarak kupa kazanmanın mutluluğu yaşadığını belirten Topraktepe, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve Kasımpaşa maçıyla takıma veda eden Rachid Ghezzal ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Serdar Topraktepe "Oyuncuyken bana 'İleride bu takımın teknik adamı olarak kupa alacaksın' deseler hayal bile edemezdim. Şampiyonluk hedefinden kopunca takımın motivasyonu çok düşmüştü. Oyuncularımızla kupa hedefimizi konuştuk. Camiamız çok istiyordu, sonunda da başardık" sözlerini sarf etti.

SEMİH KILIÇSOY ÖVGÜSÜ

Beşiktaş'ın bu sezon yükselen yıldızı olan Semih Kılıçsoy hakkında konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Semih'e ilk geldiğimde 'kimseye söyleme ama hazır ol bu hafta ilk 11'desin' demiştim. Güvenimizi boşa çıkarmadı. Semih üstüne koya koya gelecek, kendisine çok güveniyorum. Semih, ceza sahası içerisinde yakalarsa affetmez. Semih şu anda çok iyi durumda, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına çok iyi işler yapar İnşallah. Genç oyuncular bir pik yaptıktan sonra bir duraklama yaşayabiliyorlar. Semih de sakatlık sonrası tekrar güçlenmeye başladı" dedi.

GHEZZAL'İ SON MAÇI OLDUĞU İÇİN OYUNA ALDIM"

Trabzonspor karşılaşmasından detaylar veren Topraktepe, "Trabzonspor öne geçtiği maçların 17 tanesinde 14 galibiyet almış ona rağmen vazgeçmeden oynadık. Geldiğimizden beri futbolculara 'Beşiktaş'ın önde oynadığını, bizim böyle oynadığımızı, bize de bunun söylendiğini' söyledik. Yakup Arda Kılıç çok iyi topçu olacak, bundan eminim. Maça almak isterdim ama son maçı olduğu için Rachid Ghezzal'ı oyuna aldım" dedi.

"FİNALDE OYNAMAK İÇİN FRANSA'DA İĞNE VURULDU"

Rachid Ghezzal'ın yaşadığı süreci anlatan genç teknik adam, "Ghezzal, finalde oynamak için Fransa'ya gidip iğne vuruldu. Bağlarında yırtık vardı. Nüksetme ihtimali olsa da, 'Ne olursa olsun oynamak istiyorum' dedi" açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Rachid Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı, 32 asistlik performans sergiledi. 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan Ghezzal, Beşiktaş'ın kazandığı son şampiyonlukta önemli katkı sağlamıştı. Cezayirli yıldız Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçına ilk 11'de başlamış ve takımının ilk golünü kaydetmişti.