HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalinde Yarı Final Maçları Oynanacak
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'de bugün oynanacak yarı final müsabakalarında Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile de Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşacak.
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'de bugün oynanacak yarı final müsabakalarında Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile de Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşacak. Bolu Karaçayır Spor Salonu'ndaki günün ilk maçı saat 13: 30'da Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi arasında, ikinci maçı ise saat 16: 00'da İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor arasında oynanacak. HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
Kupa öncesinde açıklamalarda bulunan Armada Praxis Yalıkavakspor kaptanı Kübra Yılmaz, "Görele Belediyesi ile çeyrek finalde güzel bir maç oynadık, iyi başladık ve kazandık. Adım adım bakıyoruz. Amacımız burada iyi maçlar ve iyi hentbol oynayıp kupayı kazanmak. Hırslıyız, istekliyiz, bunun için çalıştık ve sezonu bir kupa ile taçlandırıp Bodrum halkına armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Kastamonu Belediyesi kaptanı Serpil İskenderoğlu, "Konyaaltı Belediyesi'ni kutluyorum, ülkemize büyük bir gurur yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Kastamonu Belediyesi olarak dün oynadığımız Tekirdağ maçını rahat bir şekilde geçtik. Yarı finalde Konyaaltı Belediyesi ile seyir zevki yüksek, heyecanlı güzel maç oynayacağımızı düşünüyorum. Zor maçlar önümüzde, hedefimiz kupayı almak. Hazırlandık, hazırız, umarım sakatlıksız güzel maçlar izletiriz. Herkese başarılar diliyorum. Sekizli final olması güzel oldu, bütün kadın hentbolu camiası bir araya gelmiş olduk, özlemlerimizi giderdik, görüştük. Çok güzel maçlar oldu ve umarım daha da güzel maçlar izlettiririz. Medyada daha fazla yayınlanmasını, bizimle ilgilenmesini bekliyoruz. Başarılara imza atmamız gerektiğini de biliyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Burcu Dindar, "Antalya Konayaltı Belediyesi'ni Avrupa Kupası'nı ülkemize getirdikleri için kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yenimahalle Belediyesi ile oynadığımız çeyrek final maçı konsantrasyon eksikliğinden dolayı zorlu geçti. Ama kazanan taraf biz olduk ve mutluyuz. Yarı finalde Yalıkavak ile oynayacağız. Seyir zevki yüksek, güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki senedir Kastamonu ile final oynayıp kupayı kaçırdık. Bu sefer kupayı alıp İzmir'e götürmek istiyoruz. Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim" diye konuştu.Antalya Konyaaltı Belediyesi oyuncusu Monika Janesca Kıldan ise "Üsküdar Belediyesi ile güzel bir maç oynadık. İlk hedefimize ulaştık ve kazandık. İkinci hedefimize ulaşmak için buradayız. Yarı finalde zorlu bir rakibimiz olduğunun farkındayız. Ama biz de güçlüyüz. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize güveniyorum. Biz de kupayı almak istiyoruz" dedi. Konyaaltı Belediyesi'nin Avrupa Kupası kazanması ile ilgili ise Monika Janesca Kıldan, "Çok mutluyuz. Türkiye'de tarih yazdık. Türkiye'ye Avrupa Kupası getirmekten gurur duyuyoruz. Üç yıllık bir takımın Antalya'ya kupa getirmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.