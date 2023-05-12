HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalinde Yarı Final Maçları Oynanacak

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'de bugün oynanacak yarı final müsabakalarında Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile de Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'de bugün oynanacak yarı final müsabakalarında Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile de Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşacak. Bolu Karaçayır Spor Salonu'ndaki günün ilk maçı saat 13: 30'da Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi arasında, ikinci maçı ise saat 16: 00'da İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor arasında oynanacak. HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Kupa öncesinde açıklamalarda bulunan Armada Praxis Yalıkavakspor kaptanı Kübra Yılmaz, "Görele Belediyesi ile çeyrek finalde güzel bir maç oynadık, iyi başladık ve kazandık. Adım adım bakıyoruz. Amacımız burada iyi maçlar ve iyi hentbol oynayıp kupayı kazanmak. Hırslıyız, istekliyiz, bunun için çalıştık ve sezonu bir kupa ile taçlandırıp Bodrum halkına armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.