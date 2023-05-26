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Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Spor Haberleri

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yaptığı paylaşımla aşkını ilan ettiği Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak, sosyal medyada Lionel Messi'ye benzetildi.

Yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini sonlandıran Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle ilk karesini paylaştı. Fotoğrafta herkes aynı detaya takıldı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile ayrıldıktan sonra Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başladı. Ergüçlü sosyal medya hesabından Soyocak ile oldukça samimi pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.

MESSI'YE BENZETİLDİ

Ergüçlü'nün paylaştığı fotoğrafta herkes aynı detaya takıldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ünlü oyuncunun yeni sevgilisi Soyocak, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'da forma giydiği dönemki haline benzetildi.

Hazar Ergüçlü'nün paylaşımı :

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Lionel Messi'nin Barcelona zamanları:

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar:

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi, Lionel Messi'ye benzerliğiyle ağızları açık bıraktı

Haberler.com - Spor

Hazar Ergüçlü Lionel Messi Spor Haberler

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