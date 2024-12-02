Canlı anlatım! Skorda denge var

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Haftaya 21 puanla giren Kara Kartal, Hatayspor maçını kazanarak puan sıralamasında daha üst sıralara yükselmek ve Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Hatayspor ise 7 puanla düşme hattında bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar.

CANLI ANLATIM

66' Beşiktaş'ta Rashica yerine Al Musrati oyuna dahil oldu. 65' Rafa Silva, orta alanda Junior Fernandes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 64' Tayyip Talha, kendi yarı alanın solunda Cemali'ye faul yaptı. Hatayspor, serbest vuruş kullanacak. 63' BİR SARI KART DAHA! Diack, merkezden hücum kaleye topu süren Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 62' Kamil Ahmet, rakip yarı alanının sağında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. İtirazlarda bulunan Kamil Ahmet sarı kart gördü. 61' Hatayspor, rakip yarı alanın sağ tarafından üst üste taç atışları kullandı.

60' Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.

59' Mücadelede 5 dakikada 4 sarı kart çıktı.

58' Aboubakar, orta alanda Emirhan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

57' Görkem Sağlam, orta sahanın sağında Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Salih orta alanda Rivas'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından rakibine yaptığı hareket sonrası Salih Uçan sarı kart gördü.

55' Cemali tedavisi nedeniyle oyun alanının dışına alındı. Mücadele kaldığı yerden devam etti.

54' Cemali, kendi yarı alanında kendini yere bıraktı. Hakem Kadir Sağlam sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

53' Rivas, orta alanın solunda Gedson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

51' Calvo, yarı sahasından atağı başlatmak isterken Rashica'ya topu kaptırdı. Rashica, ceza sahasının sağından koşu yapan Immobile'ye yerden pasını verdi ancak Immobile topa yetişemedi. Hatayspor, kale vuruşu kullanacak. 50' Junior Fernandes, sol kanattan çizgiye inip ortalamak istedi fakat savunmada Svensson topa müdahale ederek topu kornere gönderdi. Hatayspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. 49' Gedson Fernandes, orta alanın solunda Rui Pedro'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. 48' Kullanılan serbest vuruşta Immobile ceza sahası içinde topu karşıladı. Yaya seken topta Rivas şutunu çekti savunmaya çarpan top dışarı gitti. Hatayspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Hatayspor 1-1 Beşiktaş

45+1'TEHLİKELİ ATAK! Rui Pedro, ceza sahasının solunda kaleci Mert Günok ile baş başa kaldı. Sağ ayak içiyle çektiği şutu Mert Günok kurtardı. Hatayspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44' Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Immobile ayak içiyle şutunu çekti. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

43' Immobile, rakip yarı alanın solunda Rui Pedro'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Pedro sarı kart gördü.

42' Masuaku'nun 6 pasa kullandığı köşe vuruşunda Immobile topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

41' GOOOLLL! Hatayspor 1-1 Beşiktaş (Ciro Immobile)

41' Beşiktaş'ta Semih sol kanattan topu sürerek ortalamak istedi fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

40' TEHLİKELİ ATAK! Svensson'un kendi yarı alanında topa ters dokunuş yapmasından sonra orta alanda Rui Pedro topu kazanıp sol kanatta Junior Fernandes'e pasını aktardı. Fernandes'in sağına çekip vurduğu şut uzak direğin yanından dışarı gitti.

39'Semih Kılıçsoy, rakip ceza sahasının dışında Rivas'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Topun başında Masuaku ve Rafa Silva.

38'Aynı noktadan bu sefer Beşiiktaş taç atışı kullandı.

37'Hatayspor, orta alanın solundan taç atışı kullandı.

36'Rakip kaledeki ön alan baskısı sonrası Immobile takımına köşe vuruşu kazandırdı.

30' Cemali'nin sol kanattan çizgiye inip kale sahasına açtığı ortada top 6 pasın içinde Emirhan Topçu'dan sekerek penaltı noktasına sekti. Penaltı noktasında bulunan Görkem'in, sol ayağının içiyle çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

29' GOOOLLL! Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Görkem Sağlam)

27' Mücadelenin bu dakikasına kadar her iki takımda kaleye 2'şer şut çekti.

26' Junior Fernandes, sol kanatta Svensson'a çalımını atıp kaleye şut denedi fakat Beşiktaş savunmasına çarpan top dışarı gitti. Hatayspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

25' ÖNEMLİ POZİSYON! Rashica'nın sağ kanattan 6 pasa açtığı ortada Immobile, 2 Hatayspor'lu oyuncunun yanında topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı gitti.

24' Junior Fernandes, Beşiktaş yarı alanının solunda Svensson'a faul yaptı.

23' Kadir Sağlam'ın hakem atışı yapmasıyla oyun yeniden hareketlendi.

22' Rui Pedro orta alanda kendini yere bıraktı. Hakem Kadir Sağlam mücadeleyi durdurdu.

21' Mücadelenin bu dakikasında Hatayspor %38-%62 Beşiktaş topa hakim.

20' Semih Kılıçsoy, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Kamil Ahmet topa müdahale etti Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kazandı.

19' Rivas, Beşiktaş yarı alanının sağında Masuaku'ya faul yapt. Siyah beyazlılar serbest vuruş kullanacak.

18' Masuaku'nun arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan kale sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

17' Rashica, sağ kanattan çizgiye inip ortalamak istedi fakat Cemali araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

16' Beşiktaş, kendi yarı alanında top çeviriyor...

15' Mücadelede on beş dakikalık bölümü geride bıraktık.

14' TEHLİKELİ ATAK! Kendi yarı alanının yay etrafında Aboubakar'dan topu çalan Gedson Fernandes, merkezden hücum kaleye ilerleyerek sol kanatta bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa, ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti fakat top yandan dışarı çıktı.

13' Junior Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına açtığı orta ceza sahasında herkesi aşarak ters kanatta taca çıktı.

12' Junior Fernandes, ayağa kalktı. Aboubakar centilmence topu kaleci Mert Günok'a verdi.

11' Junior Fernandes, Svensson ile girdiği mücadelede orta alanda yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu. Gedson Fernandes topu dışarı gönderdi.

9' Rivas, sağ kanattan topu sürerek yaya doğru ilerledi. Sol ayak içiyle şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Hatayspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Kamil Ahmet, araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan Rafa Silva ile köşe vuruşu kullanacak.

5' Kamil Ahmet'in sağ kanattan çizgiye inip açtığı ortada Emirhan Topçu meşin yuvarlağa müdahale etti ve top dışarı çıktı. Hatayspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

3' Rivas'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Tayyip Talha topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

1' Maç başladı.