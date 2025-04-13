Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde son haftaların forma ismi Anderson Talisca, ilk 45 dakikaya damga vuran isim oldu.

FRİKİKTEN ATTI

40. dakikada Camara'nın müdahalesiyle yay çevresinde yerde kalan Anderson Talisca, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Sol ayak içiyle vuruşunu yapan Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve 42. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ALEX'TEN SONRA BİR İLK

Ayrıca Talisca, sarı-lacivertlilerin efsane Brezilyalısı Alex de Souza'nın ardından Sivasspor'a frikikten gol atan ilk Fenerbahçeli oldu.

LİGDEKİ SON 6 GOLÜN 5'İ ONDAN

Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'inde Brezilyalı yıldızın imzası var. Bodrum FK ağlarını sarsan Talisca, geçen hafta Trabzonspor karşısında ise oyuna sonrada girerek 26 dakikada hat-trick yapmıştı. Gollerine devam eden yıldız futbolcu, Sivasspor'u da boş geçmedi.