Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Sivasspor karşılaşmasının 42. dakikasında attığı frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Son haftalarda yıldızlaşan Talisca, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'ini atmayı başardı. Tecrübeli futbolcu ayrıca, Alex de Souza'dan sonra Sivasspor'a frikikten gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde son haftaların forma ismi Anderson Talisca, ilk 45 dakikaya damga vuran isim oldu.
FRİKİKTEN ATTI
40. dakikada Camara'nın müdahalesiyle yay çevresinde yerde kalan Anderson Talisca, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Sol ayak içiyle vuruşunu yapan Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve 42. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.
İşte o gol;
ALEX'TEN SONRA BİR İLK
Ayrıca Talisca, sarı-lacivertlilerin efsane Brezilyalısı Alex de Souza'nın ardından Sivasspor'a frikikten gol atan ilk Fenerbahçeli oldu.
LİGDEKİ SON 6 GOLÜN 5'İ ONDAN
Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'inde Brezilyalı yıldızın imzası var. Bodrum FK ağlarını sarsan Talisca, geçen hafta Trabzonspor karşısında ise oyuna sonrada girerek 26 dakikada hat-trick yapmıştı. Gollerine devam eden yıldız futbolcu, Sivasspor'u da boş geçmedi.