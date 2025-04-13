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Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor

Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Sivasspor karşılaşmasının 42. dakikasında attığı frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Son haftalarda yıldızlaşan Talisca, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'ini atmayı başardı. Tecrübeli futbolcu ayrıca, Alex de Souza'dan sonra Sivasspor'a frikikten gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde son haftaların forma ismi Anderson Talisca, ilk 45 dakikaya damga vuran isim oldu.

FRİKİKTEN ATTI

40. dakikada Camara'nın müdahalesiyle yay çevresinde yerde kalan Anderson Talisca, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Sol ayak içiyle vuruşunu yapan Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve 42. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

İşte o gol;

Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ALEX'TEN SONRA BİR İLK

Ayrıca Talisca, sarı-lacivertlilerin efsane Brezilyalısı Alex de Souza'nın ardından Sivasspor'a frikikten gol atan ilk Fenerbahçeli oldu.

Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor

LİGDEKİ SON 6 GOLÜN 5'İ ONDAN

Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'inde Brezilyalı yıldızın imzası var. Bodrum FK ağlarını sarsan Talisca, geçen hafta Trabzonspor karşısında ise oyuna sonrada girerek 26 dakikada hat-trick yapmıştı. Gollerine devam eden yıldız futbolcu, Sivasspor'u da boş geçmedi.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEngin Küçükşengün:

Tırışka böyük fitbolcu

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Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe Anadolu takımı görünce dayanamaz.. Hatay ve Adana düştü inş Bodrum ve Sivas da düşer Fenerin kalır bi kasımpaşa ile Alanya

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Haber YorumlarıSeremoni:

Kalecinin durduğu yere bakın hahahaah artık göstere göstere yapıyorlar

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

sivasın daha iyiydi onu niye manşet yapmadınız ?

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Haber YorumlarıSeremoni:

Teşviklerden para kalmadı hisse satmaya başladılar hahahaha

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