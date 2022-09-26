Hamit Altıntop: Stefan Kuntz ile devam ediyoruz

"Kabul etmeme gibi bir ortam var. Eleştiri olacaktır. Bu eleştiri yapıcıysa"

"Oyun ve mağlubiyet kabul edilecek değil"

"Bu kabul edilmeyecek bir konu olacak. Bunu oyuncularımıza da hissettireceğiz"

İSTANBUL,- TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, "Ben bugünkü gerçeği kabul ediyorum, bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ama paydaşların hepsi uyumlu ve iç içe olmazsa ilerleyemeyiz. Hoca değişir, Ahmet gider Mehmet gelir. Bu hiç önemli değil. Ben sorumluyum. Hocayla devam ediyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Stefan Kuntz ile yola devam edileceğini vurgulayan Hamit Altıntop, "Ben üç gün önce söyledim, böyle bir konu yok ve buna anlam veremiyoruz. Bizim hedefimizde Dünya Kupası vardı, olmadı. Sonra amacımız B Ligi'ne çıkmaktı, bunu başardık. Son iki maçtaki görüntümüzün kabul edilemez olduğunu da kabul ediyoruz. Şimdiki hedefimiz Avrupa Şampiyonası Elemeleri. Lüksemburg maçında 6-7-8 gol atabilirdik ve oyundan kopmadık. Bugünkü ilk devre için şaşkınız, bunu da biliyoruz. Bu takım iki kere B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüş. İlkinde B Ligi'nde kalma nedeni formatın değişmesi. Ağır bir Avrupa Şampiyonası geçirmişiz. Yeni hocamızla iyi bir ivme yakalamışız. Bunun uzun bir yol olduğunu söyledik. Bunlar da olacak. Ben milli takım sorumlusu olarak başkanımızla iletişim kurarak bizimle aynı fikirde olduğuna yönelik fikirlerini belirtmesine rağmen ciddiye alınmaması nedeniyle medya oyunları diyorum. Ben bugün buradayım, yarın olmayabilirim. Biri bir iddia ortaya atıyor, manşet yapılıyor. Böyle olur mu ? Ben rica ediyorum, medya grubu olarak altyapıları da analiz edin, oralarda da baskı yapalım. Bu kadar para dönen yerde temel atamamışız. Ben bugünkü gerçeği kabul ediyorum, bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ama paydaşların hepsi uyumlu ve iç içe olmazsa ilerleyemeyiz. Hoca değişir, Ahmet gider Mehmet gelir. Bu hiç önemli değil. Ben sorumluyum. Hocayla devam ediyoruz" diye konuştu.