Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Yeni Sezona İddialı Hazırlanıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 2'si yabancı 5 futbolcuyu renklerine bağlayarak yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Geçen yıl play-off turunda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'e elenen Hakkarigücü Spor, son yıllarda gösterdiği başarılı performansı yeni sezonda da sürdürmeyi hedefliyor.

Eksik mevkileri yetenekli oyuncularla doldurmak için transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Hakkari ekibi, şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Afrikalı 5 futbolcusundan 3'ünü kadrosunda tutan mavi beyazlılar, Şırnak Nuhspor'dan 28 yaşındaki sol bek Nazlı Feride Aletirik, Fatih Vatanspor'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Zelal Baturay, Giresun Sanayispor'dan 33 yaşındaki kaleci Nagihan Bulut ile 29 yaşındaki Kamerunlu stoper Nguiadem Kamdem Annecy Candide ve Kolombiyalı 29 yaşındaki kaleci Camila Roman'ı transfer etti.

Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Kadrosuna 4 futbolcu daha katmayı hedefleyen Hakkarigücü, 27 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacağı Bitexen Adana İdmanyurduspor'u yenip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, ligin bu sene 16 takımla oynanacağını ve geçen seneye göre daha erken başlayacağını söyledi.

Takımı toplama ve yeni transferlerin işlemlerinden dolayı sezon hazırlıklarına biraz geç başladıklarını belirten Timur, şöyle konuştu:

"Afrika'dan futbolcu getirmek zor ve yorucu oluyor. Zaman geçtikte takım daha da oturacak, daha iyi olacağız. Antrenman eksiğimiz de var. İki hafta içinde toparlanırız diye düşünüyorum. 8 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Kadromuzu yeniledik. Yollarımızı ayırdığımız futbolculardan 3'ü yabancıydı. Su sene statü gereği 7 futbolcu sahada yer alabilecek. Biz de bu doğrultuda hareket ettik. Bu sene 7 yabancıyla devam edeceğiz."

"Adana maçını kazanmak istiyoruz"

Takıma 2'si yabancı 5 yeni transferin yapıldığını bildiren Timur, yabancı futbolcuların kenti tanıdıktan sonra takıma daha iyi adapte olduğunu ifade etti.

Kentte 13 futbolcuyla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Timur, "Adana maçı zor geçecek ama kazanmak istiyoruz. Hakkarigücü her sene bu zorluklarla lige başlıyor. Geri dönüşleri seven bir takımız. Çok iddialı olmak istemiyorum ama bu sene daha iyi bir takım kurduk. Ligi daha iyi bir yerde kapatacağımıza inanıyorum. Geçen sene play-off'a yükseldik. Hakkarigücü'nün ne kadar güçlü ve disiplinli bir ekip olduğunu kanıtlamış olduk. Şu an yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Adaptasyon, moral ve motivasyon konusunda takıma güç veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kente gelen futbolcuların yöre sakinlerini yardımseverliği ve misafirperverliğinden memnun kaldığını anlatan Timur, şunları kaydetti:

"Yabancılar da bizi araştırarak geliyorlar. Bir aksilik olmazsa 3 Afrikalı ve 1 Polonyalı transferimiz daha olacak. Takımımız her zaman kısıtlı kadroyla ligde mücadele etti. Maddi olarak büyük zorluklar yaşadık. Takımımıza Valiliğimiz, İl Özel İdaresi önemli desteklerde bulundu. Hakkarigücü, her zaman gruptaki takımların korkulu rüyası oldu. Bu sene de öyle olacak. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İş insanlarımızın, kentimizin desteğini hissetmek istiyoruz."

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Yeni transfer Candide ise Hakkari'yi çok beğendiğini dile getirerek, "Hakkarigücü'nde oynayacağım için mutluyum. Burayı çok beğendim. İyi bir takımımız var. Antrenmanlarda takımdaki herkesi izledim. Herkes çok iyi. Daha önce Kamerun ve Kazakistan'da oynadım. Türkiye çok güzel bir ülke, burayı seviyorum. Tarihi yerleri de gördüm. Zor bir klasmandayız ama bu sezon şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kolombiyalı kaleci Roman da "Burası çok güzel, çok rahatım. Hakkarigücü çok iyi bir takım. Antrenmanlar da hızlı geçiyor. Seri paslaşmalar yapılıyor. Dünyada ve diğer liglerde de bu şekilde yapılıyor. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Mücadeleci bir takıma geldiğini belirten kaleci Bulut, "Takım çok hırslı. Futbolcular birbirine inanıyor. Bir aile ortamı var. Bu sene çok iyi işler yapacağımıza eminim. Bu sene herkes bizden korkmalı." ifadelerini kullandı.