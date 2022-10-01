Hakkari haber | Yüksekova Belediye Spor Bal Ligi maçlarına hazırlanıyorlar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediye Spor, kendi evin karşılaşacağı Yeşil Varto Spor maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Yüksekova Belediye Spor, Bal Ligi'nde oynayacak maçlara büyük bir mücadele göstererek günde çift idmanla hazırlanıyorlar. Ligin haftaya başlayacak olması nedeniyle antrenmanlarını yoğunlaştıran takım, şehir stadında çift idmanla devam ediyor. İlk hafta kendi evinde Yeşil Varto Sporla oynayacak olan Yüksekova Belediye Spor sporcuları, ilk maçı kendi seyircilerinin önünde kazanmak istiyor. Büyük başarılara imza attıklarını belirten Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Feyzi Yıldırım, "Bu kamp süresi boyunca arkadaşlarımız ciddi bir şekilde hazırladılar. Çift idmanla başladılar. Bizim en ücra nokta olmamış belki bizi zorluyor, başka yere gitmek için ama bu mücadelede iyi işler başardığımızı belirtebilirim. Bir ay boyunca yoğun bir şekilde şehir stadında çalıştılar. Biz hepsine başarılar diliyoruz. Gösterdikleri performanstan dolayı teknik heyetimize de teşekkür ediyoruz. İnşallah ilk maçla takımızı galibiyetle taçlandırırız. Tüm gençlerimize güveniyoruz. Yüksekovalı hemşerilerimizin takımımıza güvenmelerini istiyoruz. Bu takım tüm Yüksekova'nın takımı. Herkes takımına sahip çıksın" dedi. - HAKKARİ