Hacılar Erciyesspor ve Develigücü, rakiplerinin çıkmamasıyla hükmen galip geldi

Hacılar Erciyesspor; ligin 25. haftasında rakibi Dersimspor'un sahaya çıkmamasından dolayı 3-0 hükmen kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, haftayı 3 puanla noktaladı. Ligin 25. hafta maçında Dersimspor ile karşılaşması gereken sarı lacivertliler, rakibinin sahaya çıkmamasından dolayı 3-0 hükmen kazandı. Sezonun son iç saha maçına çıkan Hacılar Erciyesspor, rakibi Dersimspor'un mücadeleye çıkmamasından dolayı 3 puanı oynamadan kazandı ve 40 puana yükseldi.

Öte yandan Develigücü de, haftayı oynamadan kazanan ekiplerden oldu. Kırmızı siyahlılar, rakibi Ovacık Munzurspor'un ligden çekilmesinden dolayı haftayı 3-0 hükmen galibiyetle noktalayıp 3 puanı hanesine yazdırdı. - KAYSERİ