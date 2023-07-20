Güzin Müjde Karakaşlı: Dünya şampiyonluğunun zamanı geldi

"İkinci müjde dönemiyle karşılaştım"

"Yanınızda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu taşıyorsunuz"

Samet DEMİRCAN - Kübra SOYLU / İSTANBUL, - Milli bilardo oyuncusu Güzin Müjde Karakaşlı, Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya 3 Bant Şampiyonası'nda birinciliği istediğini ifade etti.

3 bant oyununun aşamalı bir spor olduğunu ve geniş ölçekte tavsiye veremeyeceğini ifade eden milli sporcu, "Daha önce bir aile yemeğine iştirak ettim. Çocukların bilardoyla tanıştırıldıkları bir etkinlikte anneleri sahaya davet ettim. Çok ilginç bir enstantaneydi. Hayatında ilk defa ıstakayı tutan anneler. Bir şeye başlıyorken, gözümüzde bunu nasıl oynuyoruz diye büyüttüğümüz durum olmasın. İnanın bilardo öyle değildir. Size en yakın bilardo salonuna gidiyorsunuz, topa vurduğunuzda sizin için macera başlıyor. Bilardoya ıstakayı tutarak başlarsınız. Geniş ölçekte tavsiye veremem bunun aşamaları var ama başlamalarını dilerim. Türkiye hem sporcu hem antrenör yetiştirmekte çok başarılı ve ayrı bir kültüre sahip bir ülke. 17 yaşında Avrupa ve Dünya şampiyonu olmuş Burak Haşaş buna iyi bir örnek olabilir. Lütfen gözünüzde büyütmeyin, çekinmeyin ve başlayın" dedi.