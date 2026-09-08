GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 341. kez sahne alacak

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 341. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Yarın UEFA turnuvalarında ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting, Galatasaray'ın 114. rakibi olacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 129 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gole engel olamadı.

"Devler Ligi"nde 19. sezon

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek 8. kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 ve 2001-02'de 2 ön eleme, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2003-04 ve 2006-07'de tek ön eleme, 2023-24'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-09, 2021-22 ve 2024-25 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-03, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19, 2019-20, 2025-26 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı.

"Kupa 1"de 170. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 170. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ise 134 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 83 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 181 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 283 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona iyi giremiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2003-2004 Juventus-Galatasaray 2-1 2006-2007 Galatasaray-Bordeaux 0-0 2012-2013 Manchester United-Galatasaray 1-0 2013-2014 Galatasaray-Real Madrid 1-6 2014-2015 Galatasaray-Anderlecht 1-1 2015-2016 Galatasaray-Atletico Madrid 0-2 2018-2019 Galatasaray-Lokomotif Moskova 3-0 2019-2020 Club Brugge-Galatasaray 0-0 2023-2024 Galatasaray-Kopenhag 2-2 2025-2026 Eintracht Frankfurt-Galatasaray 5-1

Son 30 Şampiyonlar Ligi maçında 7 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 30 müsabakada 7 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ilerisinde geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Avrupa'da son 15 deplasmanda 1 kez gülebildi

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 15 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, diğer 14 mücadelede 3 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı.

Son 39 Avrupa maçında gol oldu

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 39 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

Galatasaray'ın ardından çıktığı 39 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 15'ini kazanırken, 15'inden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 140 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

"Cimbom" gol sesinin duyulduğu 39 maçlık süreçte 68 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 72 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 134 34 32 68 139 230 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 340 121 90 129 468 518

Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'i saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-63 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-70 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" ünvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-89 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-94 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-01 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-01 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

"Cimbom" geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele ederek kendisi adına iyi bir performans sergiledi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez mağduru, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-10 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-73 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini aldı.

Kaynak: AA