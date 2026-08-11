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PSG - Aston Villa UEFA Süper Kupa Finali

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51. UEFA Süper Kupa, PSG ile Aston Villa arasında yarın TSİ 22.00'de Salzburg'da oynanacak. Maçı Amerikalı hakem yönetecek. Real Madrid 6 şampiyonlukla en başarılı takım; Galatasaray 2000'de kupayı kazanmıştı.

Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımı arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Yarın TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.

Geçen yılın şampiyonu PSG de 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa da kupada 2. zaferini elde etmeye çalışacak.

En başarılı takım Real Madrid

UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını, Real Madrid elinde tutuyor.

Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Liverpool 4, Atletico Madrid de 3 kez kupanın sahibi oldu.

Real Madrid 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Milan ise 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

UEFA Süper Kupa'da en az 3 şampiyonluğu bulunan kulüpler şunlar:

TakımÜlkeŞampiyonlukFinal
Real Madridİspanya6 (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)3 (1998, 2000, 2018)
Barcelonaİspanya5 (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)4 (1979, 1982, 1989, 2006)
Milanİtalya5 (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)2 (1973, 1993)
Liverpoolİngiltere4 (1977, 2001, 2005, 2019)2 (1978, 1984)
Atletico Madridİspanya3 (2010, 2012, 2018)0

Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Son yıllara İspanyol damgası

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 17 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

26 ayrı kulüp sevindi

UEFA Süper Kupa'yı, geçmişte 13 ülkeden 26 farklı takım kazandı.

Real Madrid 6, Milan ve Barcelona'nın 5'şer, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonda Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, PSG, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez kupayı kaldırdı.

1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı

Hollanda'nın Ajax takımı ile İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

UEFA Süper Kupa maçları

YılMaçSonuç
1973Ajax-Milan0-1, 6-0
1975Dinamo Kiev-Bayern Münih1-0, 2-0
1976Anderlecht-Bayern Münih1-2, 4-1
1977Liverpool-Hamburg1-1, 6-0
1978Anderlecht-Liverpool3-1, 1-2
1979Nottingham Forest-Barcelona1-0, 1-1
1980Valencia-Nottingham Forest1-2, 1-0
1982Aston Villa-Barcelona0-1, 3-0 (uzatma)
1983Aberdeen-Hamburg0-0, 2-0
1984Juventus-Liverpool2-0
1986Steaua Bükreş-Dinamo Kiev1-0
1987Porto-Ajax1-0, 1-0
1988Mechelen-PSV3-0, 0-1
1989Milan-Barcelona1-1, 1-0
1990Milan-Sampdoria1-1, 2-0
1991Manchester United-Kızılyıldız1-0
1992Barcelona-Werder Bremen1-1, 2-1
1993Parma-Milan0-1, 2-0 (uzatma)
1994Milan-Arsenal0-0, 2-0
1995Ajax-Real Zaragoza1-1, 4-0
1996Juventus-PSG6-1, 3-1
1997Barcelona-Borussia Dortmund2-0, 1-1
1998Chelsea-Real Madrid1-0
1999Lazio-Manchester United1-0
2000Galatasaray-Real Madrid2-1 (uzatma)
2001Liverpool-Bayern Münih3-2
2002Real Madrid-Feyenoord3-1
2003Milan-Porto1-0
2004Valencia-Porto2-1
2005Liverpool-CSKA Moskova3-1 (uzatma)
2006Sevilla-Barcelona3-0
2007Milan-Sevilla3-1
2008Zenit-Manchester United2-1
2009Barcelona-Shakhtar Donetsk1-0 (uzatma)
2010Atletico Madrid-Inter2-0
2011Barcelona-Porto2-0
2012Atletico Madrid-Chelsea4-1
2013Bayern Münih-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)
2014Real Madrid-Sevilla2-0
2015Barcelona-Sevilla5-4 (uzatma)
2016Real Madrid-Sevilla3-2 (uzatma)
2017Real Madrid-Manchester United2-1
2018Atletico Madrid-Real Madrid4-2 (uzatma)
2019Liverpool-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)
2020Bayern Münih-Sevilla2-1 (uzatma)
2021Chelsea-Villarreal1-1 (6-5 penaltılarla)
2022Real Madrid-Eintracht Frankfurt2-0
2023Manchester City-Sevilla1-1 (5-4 penaltılarla)
2024Real Madrid-Atalanta2-0
2025PSG-Tottenham2-2 (4-3 penaltılarla)
NOT: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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