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Göztepe ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Ogün, ceza sahasının hemen dışında yer alan Yalçın'a pasını aktardı. Yalçın'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

18. dakikada sağ taraftan Turgay'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Taha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

43. dakikada Ogün'ün sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Messadoudi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı.

58. dakikada sağ taraftan rakiplerini çalımlayıp ceza sahası içine giren Romulo'nun vuruşunda top önce üst direk sonra da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

86. dakikada İsmail Köybaşı sol taraftan ceza sahası içine girdi ve yerden sert orta yaptı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 88), Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 63), Dennis (Tarkan Serbest dk. 88), Turgay Gemicibaşı (Celil Yüksel dk. 63), Billel Messaoudi (Ramon-Pascal Lundqvist dk. 63), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Lasse Nielsen, Atınç Nukan, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah

Teknik direktör: Stanimir Stoilov

Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Şahverdi Çetin (Erkam Develi dk. 64), Selim Ilgaz (Moustapha Camara dk. 84), Jurgen Bardhi (Orhan Nahırcı dk. 84), Ariyibi, Dembele (Melih İnan dk. 80)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Bahadır Yıldırım, Erkan Eyibil, Ahmet Yazar

Teknik direktör: Tahsin Tam

Sarı kartlar: Tugay Gemicibaşı (Göztepe), Ahmet Kesim (Keçiörengücü) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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