Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: 'Göztepe Süper Lig'e Ait'

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayseri spor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance kulübün sosyal medya sayfalarına değerlendirmelerde bulundu. Kulüpte 2 yıldır görevde olduğunu belirten Hırvat spor adamı, "Harika bir yolculuğumuz var. Buraya geldiğimde kulübün en iyi olduğu anlardan biri değildi. İki yıl boyunca taraftarlarımız, kulüp çalışanlarımız, İzmir medyası, yöneticilerimiz ve tüm destekçilerimizin katkılarıyla hep birlikte bir şeyler inşa etmeyi başardık ve ilk hedefimize ulaştık. Bu hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı. Harika bir sezon geçirdik. Özellikle çocuklarımız için sonsuza kadar kalacak bazı anılar oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Yaptıkları işin hiç kolay olmadığını ifade eden Ivan Mance, "Projemizin ilk bölümünü başarıyla bitirdik, bunun için çok mutluyum. Projedeki herkes için büyük bir çalışma oldu. Herkes küçük bir katkıda bulunuyor ve sonunda ödülü alıyor. Göztepe'yi ait olduğu, hak ettiği yere getiriyoruz. Göztepe kesinlikle Süper Lig'e ait. Şimdi ise geleceğe bakıyoruz. Enerji doluyuz, umut doluyuz ve gelecekte daha büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Çok karakterli oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Mance, "İnanılmaz bir oyuncu grubuyla takımı Süper Lig'e geri getirdik. Bazıları şu anda bizimle değil ama Göztepe tarihine isimlerini yazdırdılar. Eski antrenör ekibimiz de iyi bir iş çıkardı. Yeni bir takım kurduk. Geçen sezonki takımın yarısını da koruduk. Takımımızın felsefesine uyacak yeni oyuncular dahil ettik" ifadelerine yer verdi.

"BÜYÜK HAYALLER PEŞİNDEYİZ"

Felsefelerinin çok çalışmak olduğunu sözlerine ekleyen Mance, "Göztepe'ye saygı duymak ve yeşil sahada büyük hayaller peşinde koşmak en baştaki amacımız. Bu yönde istediğimiz pozisyonlara birkaç oyuncu ekledik. Bence takımımız şu an yazın başındaki durumundan daha güçlü. Ancak her transfer dönemi için söylediğim gibi, transfer dönemi puan tablosuna puan eklemez. Puanlar için sahada kazanmanız gerekir. Antrenör ekibimizle ve Stanimir Stoilov hocamızla buraya gelen tüm oyuncuları daha iyi bir hale getirebiliriz. Şu anda ligdeki en genç takıma sahibiz ve bu da hedeflerimizden biriydi. Bu yüzden hocamızın çalışma tarzıyla onları daha iyi hale getirebileceğimize inanıyorum. Yine ortak hedeflere ve amaçlara sahip bir takım kurabilir ve Göztepe taraftarlarına büyük mutluluklar yaşatabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Sport Republic şirketi ve Onursal Başkan Mehmet Sepil'den çok büyük destek gördüklerini belirten Ivan Mance, "Böyle bir yönetimle çalışmak benim için bir gurur. Bu yüzden muhteşem taraftarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize, yeni anılar oluşturabileceğimize ve sezonda harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Ancak gerçekçi olalım bu kolay olmayacak. Çünkü Türkiye'deki tüm kulüpler yatırım yapıyor ve iyi bir takım kurmaya çalışıyor. Ancak biz kendimize inanıyoruz. Biz sadece Göztepe'ye odaklandık. Çevremizde olup bitenlere odaklanmıyoruz. İyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi kanıtlayabileceğimize ve bunu sahada gösterebileceğimize inanıyorum." yorumunu yaptı.

"TARAFTARIMIZ OLMADAN ASLA"

Son olarak taraftara da mesajlar gönderen Mance sözlerini şu şekilde tamamladı: " Öncelikle herkesten bir daha asla taraftarımız olmadan maç oynamamızı rica ediyorum. Çünkü Göztepe'nin kimliği ve asıl gücü stadyumumuz dolu olduğunda ortaya çıkıyor Gerçekten de stadyumumuzdaki deneyim futbol dünyasında elde edebileceğiniz en iyi deneyimlerden biri. O yüzden bir daha asla taraftarlarımız olmadan stadyumda maç oynamayalım. Duygularımız kontrol edelim ama kulübe ve takıma her türlü desteği verelim. Göztepe arması için verdikleri mücadele ve bu arma için oynadıkları oyunla bu desteği hak edeceklerine inanıyorum. O zaman birlikte harika şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. İyi anlarda taraftarlarımızla birlikte mutlu olmak için onlara ihtiyacımız var. Ancak kötü anlarda, belki maçları kaybettiğimizde de taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onlardan bize destek olmalarını ve arkamızda durmalarını istiyoruz. Çünkü iki yılda öğrendiğim en önemli şey taraftarlarımız sezonun zorlu anlarında bile takımımızın yüzde yüz arkasında durduğunda Göztepe durdurulamaz oluyor. Kimse bizi durduramaz. Öyleyse birleşelim. Birlikte bir bütün olalım. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda da yeni ve muhteşem bir tarih yazalım. Göztepe 100 yaşına geliyor ama bu Göztepe hikayesinin sonu değil. Göztepe'nin 200 yaşında olması lazım. Önümüzdeki 100 yılın geride bıraktığımız 100 yıldan daha başarılı olmasını diliyorum."

KUBİLAY 3 AY YOK

Göztepe'nin ileri uç oyuncularından Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildi. Kubilay'ın tedavi sürecinin 3 ay sürmesinin beklendiği açıklandı.