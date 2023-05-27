Göztepe Play-Off'ta elendi

SPOR Toto 1'inci Lig'de Play-Off çeyrek finalinde deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme hayallerine veda eden Göztepe adeta yıkıldı. Bodrum deplasmanına mutlak galibiyet için çıkan sarı-kırmızılılar istediği sonucu alamadı ve Play-Off'ta bir üst tura yükselemedi. Karşılaşmanın ardından ise Göztepe cephesinde büyük üzüntü ve hayal kırıklığı hakimdi. Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu başta olmak üzere futbolcular ve İlçe Stadı'nda takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Normal sezonda son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyip 7'nci sırada ligi bitiren Göztepe böylece Süper Lig hedefini gelecek sezona ertelemiş oldu.

Şakir Özkayımoğlu oyuncuların çok büyük çabalar sarf ettiğine değindi. "Çok mutsuz ve üzgünüz" diyen Özkayımoğlu, "Buralara kadar gelip Süper Lig hayalimizi Bodrum'da bırakmak bizi çok üzdü. Şahana bir futbolcu topluluğu ve mükemmel bir aile yapımız vardı. 14 maç üst üste yenilmedik, 15'inci maçımızı kaybedip elendik. Final maçları çok önemlidir. İçimizde deneyimi az oyuncularımız var, hata yapabilirler. Bu maçta iyi olan taraf Bodrumspor'du. Bodrumspor hak ederek galibiyeti aldı ve üst tura çıktı. Butün oyuncularımı ayrı ayrı kutluyorum. Biz her şeye rağmen inanılmaz iş başardık" yorumunu yaptı.