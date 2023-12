Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stoilov, çıktığı ilk 4 maçta yenilgi yüzü görmedi

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ilk 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bulgar teknik adam ligde 3, kupada ise 1 galibiyet almayı başardı.

Trendyol 1. Lig'de sezona Radomir Kokovic yönetiminde başlayan Göztepe, istediği sonuçları elde edemeyince Sırp çalıştırıcı ile yollarını ayırıp, takımın başına 56 yaşındaki teknik direktör Stanimir Stoilov'u getirdi. Bulgar çalıştırıcı ile ligde Tuzlaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği mücadelelerine çıkan İzmir ekibi, Türkiye Kupası'nda ise 1461 Trabzon ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 4 maçta da rakiplerini mağlup ederken, kalesinde ise gol görmedi. Ligde son olarak birebir rakiplerinden Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup eden Göztepe, puan tablosunda da 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve gözünü ilk 2 sıraya dikti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Stanimir Stoilov da takımının mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Bizim şu an amacımız takımımızın her maç daha iyi oynaması. Şu anda 3 maç kazandık diye her şeyin iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ciddi ve sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. - İZMİR