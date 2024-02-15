Göztepe, Manisa FK'yı konuk edecek

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın Manisa FK'yı konuk edecek.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Göztepe, Ege derbisinde yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Manisa FK ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde İzmir ekibi, 45 puanla 2. sırada yer alırken, Manisa takımı ise 26 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek yerini koruyup zirve iddiasını güçlendirmek isterken, konuk ekip de kayıpsız atlatarak orta sıralardan play-off hattına doğru ilerlemeyi hedefliyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Göztepe 1-0'lık skorla kazandı. - İZMİR