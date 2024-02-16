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Göztepe, Manisa FK ile berabere kaldı

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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Stoilov, maç sonrası verilen kararlarda daha iyi olmaları gerektiğini belirtti. Manisa FK Teknik Direktörü Dalcı ise zemin için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Hırs anlamında, agresiflik anlamında aslında maçta iyiydik ama son anlarda verdiğimiz kararlarda daha iyi olmamız gerekiyordu." dedi.

Stoilov, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, futbol kalitesinden daha çok mücadeleye dayalı bir müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Maçın başında zorlandıklarını kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"İlerleyen dakikalarda birçok fırsat da yakaladık ama bunları maalesef gole çeviremedik. Son anlarda hep yanlış kararlar verdik. Pas atacağımız yerde şut tercihini, şut atacağımız yerde pas tercihini kullandık ve bu bizim gol atmak adına işimizi zorlaştırdı. Aslında gol atacağımız anlarda daha serinkanlı ve daha hazır bir şekilde olmamız gerekiyor. Ceza sahası içinde daha öz güvenli ve daha agresif olmamız gerekiyor. Hırs anlamında, agresiflik anlamında aslında maçta iyiydik ama son anlarda verdiğimiz kararlarda daha iyi olmamız gerekiyordu. Puan kaybı tabii ki bizim için iyi değil ama bu yaşanabiliyor. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bizim çok net bir hedefimiz var. Buna varmak için her şeyimizi ortaya koyacağız."

Mustafa Dalcı'dan saha zemininden dolayı tebrik

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda oyuncuların verdiği tepkinin çok sevindirici olduğunu aktaran Dalcı, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun buradan puan almak da çok önemliydi. Bu anlamda mutluyum, oyuncularımı da kutluyorum ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum, günümüzde Süper Lig'de bile zeminlerin tartışıldığı bu ortamda, bize bu sağlıklı ortamı, bu muhteşem zemini hazırlayan ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum. Futbol güzel sahada daha iyi oynanıyor. Dolayısıyla burada gerek yönetimi gerek bu sahalara bakan arkadaşları çok yürekten tebrik ediyorum. Demek ki isteyince yapılabiliyor."

Kaynak: AA / Spor

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