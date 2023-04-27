Üye Girişi
Haberi Paylaş
Göztepe'de asist kralı Kvasina

Göztepe'de asist kralı Kvasina

Spor Haberleri

Göztepe forması giyen 26 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Kvasina, bu sezon sarı-kırmızılı formayla yaptığı 5 asistle bu alanda takımının en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor.

Göztepe forması giyen 26 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Kvasina, bu sezon sarı-kırmızılı formayla yaptığı 5 asistle bu alanda takımının en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de top koşturan Marko Kvasina, bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Yaz transfer döneminde Belçika takımlarından KV Oostende'den transfer edilen 26 yaşındaki forvet, Göztepe ile ligde 26 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik katkı verdi. 1.94'lük oyuncu, sahada gösterdiği mücadeleyle taraftarların beğenisini kazanırken, yaptığı 5 asistle de bu alanda sarı-kırmızılı takımın en iyi futbolcusu konumunda bulunuyor.

Kvasina, sezonun ilk bölümlerinde istenilen performansı ortaya koyamazken, son 5 maçta 3 asist, 1 gol kaydederek taraftarın gönlünü kazanmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Oostende Belçika Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title