Göztepe CEO'su Kerem Ertan: Gürsel Aksel Stadı her gün yaşayacak

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'nci Lig ekiplerinden Göztepe'de CEO'luk görevine getirilen Kerem Ertan, değerlendirmelerde bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla buluşan Ertan, projelerini anlattı. Öncelikle Gürsel Aksel Stadı'nı sürekli yaşanır bir merkez haline getireceklerini belirten Ertan, "2017 yılında ayrıldığım kulübüme yeniden dönmek mutluluk verici. Gürsel Aksel Stadı'nı daha yaşanır bir hale getireceğiz. Bir ev düşünün. Burayı 12 ay kiralıyorsunuz, ancak sadece 20 hafta oturuyorsunuz. Geri kalan 32 hafta boş geçiyor. İşte statta da aynı durumu yaşıyoruz. Sadece bu stada toplamda 20 gün geliyoruz. Burada 4 ya da 5 saat vakit geçiriyoruz. Geri kalan zamanda stadı kullanmıyoruz. Gürsel Aksel Stadı sadece müsabakaların oynandığı yer değil, toplantıların yapıldığı, kutlamaların gerçekleştiği daha yaşanır bir hale gelecek" dedi.

Gürsel Aksel Stadı'nın sadece kulüp açısından değil, İzmir açısından da çok değerli olduğunu vurgulayan Kerem Ertan, "Burası 17 bin metre kare alana kuruldu. Burada sadece maçlar yapılırsa, stat ve bina atıl hale gelir. Örneğin İzmirli firmalar nasıl otellerde toplantılar organize ediyorsa, stadımızda da bu tur aktiviteler olacak. Gürsel Aksel Stadı, İzmir ekonomisine de katkı sağlayacak. Şehrin çok değerli yerindeyiz. Bu stadın burada durmasının kimseye faydası yok. Burası yaşayan bir yer olacak. Daha fazla hareket olacak. Taraftarımız, camianın ileri gelen insanları stadımızda daha fazla vakit geçirecek. Bina boş kalırsa yaşlanır. Stadımızı daha fazla dolduracağız. Taraftarımız için şu an yanlış bir fiyat politikamız yok ama daha doğrusunu yaparız. Gelir seviyemize baktığımız zaman hayati ödemelerimiz oluyor. Tuzla spor maçı biraz ay sonuna doğru geliyordu. Giresun spor maçında daha dolu tribünler görmeyi hedefliyoruz. Taraftarımızla duygusal bağımız var. Biz de tribünlerin dolması için gereken katkıyı sağlamaya çalışacağız" yorumunu yaptı.

"SPORT REPUBLIC GÖZTEPE İÇİN ŞANS"

Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketine büyük saygı duyduklarını belirten Ertan, "Hepimizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar var. Türkiye'de Sport Republic diye bir şirket Göztepe'ye yatırım yapıyor. Süper Lig 6 büyük ligden bir tanesi. Sport Repuclic 3 tane lige yatırım yapmış. Bunlardan biri Göztepe. Bu iş oyuncu taramasıyla, yönetimiyle ve mali durumuyla çok büyük bir organizasyon. Sport Republic futbol yatırımı dışın da başka işleri yok. Şirket vizyonu, stratejik olarak gelişme potansiyeli gördükleri takıma yatırım yapıyorlar. Bu Göztepe için büyük şans. Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek kolay değil. Türkiye'ye inanmış, Göztepe'nin büyüklüğünü kabul etmiş başka yabancı yatırımcı yok. Ülke olarak, şehir olarak bu yatırıma saygı duymalıyız. Sport Republic'e sahip çıkmalıyız. Göztepe mali olarak güçlü bir kulüp. Bu iş uzun soluklu bir iş. Sport Republic bu vizyonla buraya geldi. Onlar kulübümüze orta ve uzun vadeli planla yaklaşıyorlar. Ayrıca sermayesi güçlü iki hissedarımız var. Biri Sport Republic şirketi, diğeri yönetim kurulu üyemiz, eski başkanımız Mehmet Sepil" dedi.

"HAKSIZLIKLARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Göztepe'nin bir yıl sonra 100'üncü yılını kutlayacaklarını belirten Kerem Ertan, "Göztepe Avrupa kupalarında ilk başarıyı kazanmış kulüptür. En kötü zamanında taraftarlarımız bizlere sahip çıktı. İleri gelenler her zaman destek odu. Biz sadece futbol kulübü değil, spor kulübüyüz. Yaklaşık 2 bin sporcumuz olimpik branşlarda faaliyet gösteriyor. Biz her platformda Göztepe'nin haklarını takip edeceğiz. Yapılan haksızlıklardan dolayı kimse rahat etmeyecek. Haksızlıklara bize yakışan şekilde tepki göstereceğiz. Göztepe duruşunu bozmayacağız ancak güçlü şekilde her türlü söylemi yapacağız. Erzurum'a deplasmana gidiyoruz, bir hafta önce Kocaelispor'la maç yapmışız. Bizim Erzurum FK maçındaki VAR hakemimiz Kocaeli bölgesindendi. Bu inanılmaz bir durum. Hakem bile bu atamaya şaşırmıştır. Anlık olarak bunları takip edeceğiz. Bize yakışan şekilde sessiz kalmayacağız. Biz bu tarz yaklaşımlara layık görülecek bir kulüp değiliz" açıklamasını yaptı.