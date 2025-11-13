Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası
PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 102 futbolcunun cezasını açıkladı. PFDK, bahis nedeniyle sevk edilen tek yabancı futbolcu olan Konyasporlu Allasane Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
- PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle Konyasporlu Alassane Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
- Alassane Ndao, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında tek yabancı futbolcudur.
- Alassane Ndao, bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkmış, 2 gol ve 3 asist yapmıştır.
EN ÇOK CEZALARDAN BİRİ OLDU
GÖRDÜĞÜ KART GÜNDEM OLMUŞTU
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer alan tek yabancı isim olan Konyasporlu Alassane Ndao'nun, geçen sezon Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası yaptığı hareket yeniden gündeme gelmişti.
TFF'NİN LİSTESİNDE TEK YABANCI FUTBOLCU
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Ndao, geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak da dikkat çekmişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Ancak hakkında başlatılan disiplin süreci nedeniyle, Ndao'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.