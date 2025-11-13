Haberler

Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası
Güncelleme:
PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 102 futbolcunun cezasını açıkladı. PFDK, bahis nedeniyle sevk edilen tek yabancı futbolcu olan Konyasporlu Allasane Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

  • PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle Konyasporlu Alassane Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
  • Alassane Ndao, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında tek yabancı futbolcudur.
  • Alassane Ndao, bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkmış, 2 gol ve 3 asist yapmıştır.

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 102 futbolcunun cezasını açıkladı.

EN ÇOK CEZALARDAN BİRİ OLDU

PFDK, bahis nedeniyle sevk edilen tek yabancı futbolcu olan Konyasporlu Allasane Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

GÖRDÜĞÜ KART GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer alan tek yabancı isim olan Konyasporlu Alassane Ndao'nun, geçen sezon Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası yaptığı hareket yeniden gündeme gelmişti.

Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

TFF'NİN LİSTESİNDE TEK YABANCI FUTBOLCU

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Bu listede tek yabancı futbolcu olarak yer alan Ndao, geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak da dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Ancak hakkında başlatılan disiplin süreci nedeniyle, Ndao'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
