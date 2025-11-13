Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 102 futbolcunun cezasını açıkladı.

EN ÇOK CEZALARDAN BİRİ OLDU

PFDK, bahis nedeniyle sevk edilen tek yabancı futbolcu olan Konyasporlu Allasane Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

GÖRDÜĞÜ KART GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer alan tek yabancı isim olan Konyasporlu Alassane Ndao'nun, geçen sezon Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası yaptığı hareket yeniden gündeme gelmişti.

TFF'NİN LİSTESİNDE TEK YABANCI FUTBOLCU

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Bu listede tek yabancı futbolcu olarak yer alan Ndao, geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak da dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Ancak hakkında başlatılan disiplin süreci nedeniyle, Ndao'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.