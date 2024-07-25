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Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

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RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 yendi. İstanbul ekibi, bu skorla tur kapısını sonuna kadar açtı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı 6-1 kazanan RAMS Başakşehir, bu galibiyetle tur kapısını sonuna kadar açtı.

İLK YARIDAN MAÇI KOPARDI

Mutlak favori olduğu karşılaşmaya hızlı başlayan RAMS Başakşehir, 5. dakikada Berkay Özcan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından rüzgarı arkasına alan İstanbul ekibi, 13. dakikada Davidson, 29. dakikada Joao Figueiredo ve 43. dakikada Olivier Kemen'in golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER YAĞMUR GİBİ

Turuncu-lacivertliler, ikinci yarının başında bir gol daha buldu. Joao Figueiredo, bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2., takımının ise 5. golünü kaydetti. 71. dakikada bir gol de Krzysztof Piatek'ten geldi. Konuk takım La Fiorita ise 58. dakikada maçtaki tek golünü Nicola Greco ile buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca RAMS Başakşehir, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TRİBÜNDEYDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve İstanbul ekibinin 5-0 kazandığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Erdoğan'a RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Gol olup yağdı! RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

La Fiorita ile RAMS Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak. RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Murat Basdinkci:

Bir ara Fiorentina sanıp şok geçiriyordum :)

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JY:

SAN MARİNO TAKIMINDAN BİDE GOLMU YEMİŞLER :)))

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Lütfen Bırakın Konuşayım:

Futbol tehlikeli bir spordur.

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