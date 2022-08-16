Gol kralı mı olacaksın Ozan! Metrelerce topu sürüp öyle bir şut çekti ki kaleci neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, Championship'te oynadıkları Burnley maçında da golle buluştu. Metrelerce top sürdükten sonra fileleri havalandıran milli futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 4 maçta 2. golünü attı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan gollerini sıralamaya devam ediyor. Milli futbolcu son olarak Burnley maçında harika bir gole imza attı.

OZAN TUFAN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Hull City formasıyla çıktığı ilk lig maçında Bristol City'e gol atan Ozan Tufan, 4. haftada oynanan Burnley deplasmanını da boş geçmedi. 25. dakikada orta sahada aldığı topu metrelerce sürdükten sonra ceza sahasına giren ve rakip kaleci Arijanet Muric'i mağlup eten Ozan Tufan, takımını 1-0 öne geçirdi.