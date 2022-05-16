Gökova Bisiklet Turu'nun startını Başkan Gürün verdi - Haberler

MUĞLA (İHA) - 16'ncısı düzenlenen Gökova Bisiklet Turunun startını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş verdi.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gökova Bisiklet Turunun startı İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezinde verildi. Start törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve bisikletçiler katıldı.

240 bisikletçi katıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Bisiklet Derneğinin destekleriyle bu yıl 16'ncısı düzenlen Gökova Bisiklet turuna Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Eşkişehir, Bolu, Bursa, Ankara, Kocaeli, Aydın, Hatay, Adana, Malatya, Kocaeli, Mersin, Çanakkale, Kırklareli, Edirne'den toplam 240 bisikletçi katıldı.

Bisikletçiler 16 Mayıs Pazartesi günü verilen start ile birlikte Akyaka'dan Akbük'e 25 km pedal çevirecekler. 17 Mayıs tarihinde Akbük'ten Ören Çökertme Koyuna gidecek olan bisikletçiler buradan Mazı, Yalı, Çiftlik üzerinden Bodrum'a ulaşacaklar. 240 bisikletçi ertesi gün feribot ile Bodrum'dan Datça'ya geçecek. Datça'dan Marmaris'e geçecek olan bisikletçiler turu Akyaka'da tamamlayacak.

Bisikletçilere seslenen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş "Pandemi dolayısıyla uzun zamandır birlikte olamamıştık. Muğla'nın tüm doğal güzelliklerini göreceksiniz ve bu güzellikleri geldiğiniz illerde anlatacağınıza inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi olarak sizlerin yanındayız" dedi.

Başkan Gürün; "Muğla güzel coğrafyası ile farklı değerlere sahip"

Bisiklet turunun startında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın kendine has kültür ve doğal güzellikleri arasında güzel bir olmasını dilerken, " Bisiklet sporunda gelinen nokta bizleri çok memnun ediyor. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın bisiklet sporuna önem vermesi gelecek açısından çok önemli. Muğla, güzel coğrafyası, kültür öğeleri ile bisiklet turu için önemli değerlere sahip. Kendi kültürünü muhafaza eden dejenere olmamış, kendi yaşamını geleneksel olarak devam ettiren bir kültüre sahip kentimizde bisiklet turuna katılan bütün katılımcılara iyi seyahatler diliyorum" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor