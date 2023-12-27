Eski futbolcu Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti

İyi Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen eski futbolcu Gökhan Zan partisinden istifa etti.

GÖKHAN ZAN İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Üst üste istifalarla sarsılan İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Hatay'ın ağır yıkıma uğradığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İyi Parti'ye katılan eski futbolcu Gökhan Zan, partisinden istifa etti. Genel seçimlerde Hatay 2. sıra milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Gökhan Zan, istifa kararının gerekçesinin Hataylıların sesini Meclis'te duyuramamak olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İyi Parti'ye, gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İyi Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim.

"SİYASETE GİRME NEDENİM HATAYLI KARDEŞLERİMİN SESİNİ MECLİS'TE DUYURABİLMEKTİ"

İYİ Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum.

Seçim döneminde oylarıyla beni yalnız bırakmayan, takdirleriyle yücelten, tecrübeleriyle beni cesaretlendirerek yol gösteren başta Sayın Merak Akşener olmak üzere, İyi Parti'nin tüm değerli büyüklerine ve yöneticilerine, en zor anlarımda elimi bırakmayan Türk halkına teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak İyi parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Dost kalmak dileğiyle…herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

İYİ PARTİ'DE İSTİFA FURYASI

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmama kararı alan İyi Parti'de istifalar devam ediyor. Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, İdris Nebi Hatipoğlu, Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ece Güner, Mehmet Salim Ensarioğlu, İbrahim Özkan, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan İYİ Parti'den istifa etti.