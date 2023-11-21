Gökhan Yeşilbaş, Talas Anayurtspor'u 3-0 mağlup eden E.M. Döğerspor'da 2 gol attı

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme C Grubu'nda E.M. Döğerspor, rakibi Talas Anayurtspor'u 3-0 mağlup ederken Gökhan Yeşilbaş maçta 2 gol atarak yıldızlaştı.

Geçmiş sezonlarda gol krallığı yaşayan ve kendi rekorunu kıran tecrübeli forvet Gökhan Yeşilbaş gollerine devam ediyor. Bu sezon 1. Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden E.M. Döğerspor forması giyen Gökhan Yeşilbaş, ligin 8. haftasında oynanan Talas Anayurtspor maçında 90 dakikaya 2 gol sığdırdı. Takımının Talas Anayurtspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Gökhan Yeşilbaş, maçta 2 gole imza atarak bu sezonda da gol krallığında iddialı olduğunu ortaya koydu.

Gökhan Yeşilbaş, Döğerspor forması ile bu sezon çıktığı 7 lig maçında 13 gole imza attı. Döğerspor'un 8. haftada attığı 23 golün 13'üne imzasını atan Gökhan Yeşilbaş, bu sezon kendi rekorunu kırmak istiyor. - KAYSERİ