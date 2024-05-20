Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan kadınlar 48 kilo sporcumuz Tuğçe Beder ile erkekler 60 kilo sporcumuz Salih Yıldız'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettikleri başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'a ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.