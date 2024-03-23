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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'da spor tesislerini inceledi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sporcu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ndeki "Halk Buluşması" etkinliğinde konuşan Bak, Muğla'da çok önemli eserler yaptıklarını söyledi.

Köyceğiz'de bin kişilik kapalı spor salonu yaptıklarını ve Gençlik Merkezi'ni de bitirdiklerini anlatan Bakan Bak, "25 mahallenin 21 tanesine halı saha yaptık. Üç tane de voleybol ve basketbol sahası yaptık. Bunların hepsi Köyceğiz'in gençleri için. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu tesisleri çocuklarımız için yapıyoruz. Anne ve babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alın bu tesislere getirin, spor yapsınlar, basketbol oynasınlar, voleybol oynasınlar, futbol oynasınlar, çeşitli aktivitelere katılsınlar." dedi.

Gençlerin her zaman sporla iç içe olmasını dileyen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, gençlik merkezlerimize gelsinler. Tiyatro, sanat, kültür etkinliklerine katılsınlar. Her zaman sporun içerisinde olsunlar. Sporu tabana yaymak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içerisinden gelmesi, gençlere destek vermesi ile Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor tesislerin yapımı hızla devam etmektedir. Dünyada en fazla spor tesisi yapan ülke şu anda Türkiye'dir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak binlerce tesis yaptık. Muğla, sporun başkenti olacak noktada tesislerimiz var. Özellikle Köyceğiz'de su sporlarında, kanoda önemli bir güç var. İnşallah projesini tamamladığımız o tesisi yapacağız ve daha modern bir şekilde Türk sporuna hizmet edecek."

Dört mahalleye daha halı saha yapılacağını belirten Bakan Bak, "Başkan, Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı'nın Süper Lig'de olduğunu söyledi. Avrupa'yı hedefliyor. Avrupa yolunda başarılar diliyoruz. Onlar için de antrenman salonu istedi. Diğer branşlar için de antrenman tesisleri istedi. Köyceğiz'e yakışır, güzel bir kompleks kazandırırız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde 3,5 milyon çocuğu yetenek taramasından geçirerek, onları spora yönlendirdiklerini dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın donanımlı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"O yüzden Köyceğiz'de Kamil Ceylan'a Muğla Büyükşehir'de Aydın Ayaydın'a destek olacağız. Zor değil, başaracağız. Bu sefer 31 Mart'ta sandıkları gümbür gümbür patlatacağız. Hep beraber Muğla'yı ayağa kaldıracağız. AK Parti eser üreten, hizmet üreten partidir. Durmak yok yola devam. Bu millete hizmete devam. Muğla'da da üç tane stadyum yapacağız. Salonlar yapacağız, yüzme havuzları yapacağız."

Bakan Bak, alanda kano ve kürek sporcularıyla sohbet edip fotoğrafta çektirdi.

Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın da katıldı.

Kaynak: AA / Spor

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