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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mete Gazoz'u Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında Mete Gazoz'un başarısını ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları. Mete kardeşimin ikinci kez olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Spor

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