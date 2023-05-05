Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Göztepe'yi ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir'de milletvekili adayı olduğu sırada Göztepe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Stadyumun yaşam merkezi haline gelmesi ve kulübe İnciraltı'nda amatör branşlar tesisi yapılması için çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı olduğu İzmir'de Göztepe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda açıklamalarda bulunan Mehmet Kasapoğlu, stadyumun yaşam merkezi haline gelmesi ve kulübe İnciraltı'nda amatör branşlar tesisi yapılması için çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkan Mehmet Sepil'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Bakan Kasapoğlu, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularıyla ve amatör branşlardaki genç sporcularıyla bir araya geldi. Futbol takımı kaptanları İsmail Köybaşı, Atınç Nukan ve Yasin Öztekin de ziyarette hazır bulundu. Mehmet Sepil, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya forma hediye etti. Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir de ziyarette yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig'e yükselen İzmirspor'u da ziyaret etti. Kulüp binasındaki ziyarette İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, Bakan Kasapoğlu'na forma hediye etti.