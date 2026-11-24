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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkıyla dayanışmasını tribünlerden tüm dünyaya duyuran Galatasaray taraftarımızın vicdanlı ve onurlu duruşunu selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı taraftarların Filistin halkına destek olmak amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessiz kalmayacaklarını belirten Bakan Bak, "Filistin halkıyla dayanışmasını tribünlerden tüm dünyaya duyuran Galatasaray taraftarımızın vicdanlı ve onurlu duruşunu selamlıyorum. İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessiz kalmayacak, hak ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı