Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eskişehir'de konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyada en büyük yurt kapasitesine sahip yani üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlayan ülke Türkiye. Şu anda yatak kapasitemiz 930 binlere geldi." dedi.

Bakan Bak, "2023 Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Eskişehir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti teşkilatlarının tüm kademeleriyle sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Eskişehir'de 6 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını, yatırımlara devam edeceklerini belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine toplantı yaptık. Bazı talepler var, onları yerine getirmek için çalışacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Kredi Yurtlar Kurumu çok büyük bir iş sağlıyor. Dünyada en büyük yurt kapasitesine sahip yani üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlayan ülke Türkiye. Şu anda yatak kapasitemiz 930 binlere geldi. Bunu artırmaya devam ediyoruz. Hiçbir gencimiz üniversite eğitimi esnasında dışarıda kalmasın. Bize başvuran, Kredi Yurtlar Kurumuna başvuran her gencimizi biz yerleştirmek için çaba harcıyoruz. Geçen yıl yüzde 98 oranında bunu başardık. Bu yıl da bunu yine temin etmek için çalışıyoruz tüm Türkiye çapında."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Bak, 52 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, 120 binden fazla kişinin yaralandığı bu acı tabloda yaraları sarmak için çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bütün bakanların görevlerini yerine getirmek için çaba harcadığını dile getiren Bak, şöyle konuştu:

"Ben de deprem bölgesini dolaşıyorum, diğer arkadaşlarım da dolaşıyor, yine gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hepimize verdiği görev, öncelikli olarak oradaki yaraları sarmak. Fakat bir şeyi daha not etmek isterim. Depremden itibaren yaklaşık 450 bin depremzede vatandaşımız bizim yurtlarımızda misafir oldu, çeşitli sürelerle. Dolayısıyla bu hizmeti de sağladık. Kredi Yurtlar Kurumu değişik illerde, değişik yerlerde sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Onun dışında yangın, sel gibi bir afet olduğu zaman yine o mağdur olan vatandaşlarımızı, Kovid döneminde de yine biz karantina sürecinde görev yaptık, yaklaşık 120 bin vatandaşımızı karantina esnasında da yurtlarımızda misafir ettik. Dolayısıyla böyle bir kapasiteye sahibiz. Tabii hem burs veriyoruz hem kredi veriyoruz. Kredilerdeki düzenlemelerdeki faiz yükünü kaldırdık. Düzenlemeler yaptık. Doğrusu öğrencilerimize hem eğitimler esnasında daha rahat bir şekilde kredi alabilecekleri bir sistemi şu anda yürütüyoruz. Milletimizin ve özellikle de gençlerimizin bakanlığıyız. Gençlerimizin hizmetindeyiz. Onlara hem yemek yardımıyla hem konuklama yardımıyla destek oluyoruz. Bu toplumsal güç açısından önemli bir görev."

"En genç stadyumlara, tesislere sahibiz"

Osman Aşkın Bak, spor alanında yapılan yatırımlara da değinerek, şunları kaydetti:

"Sporda yaptığımız yatırımlar 10 binin üzerinde tesisleriyle devasa bir yatırım. Dünyanın belki de Avrupa'nın en genç stadyumlarına, tesislerine sahibiz. Bunun sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Son zamanlarda gelen başarılı sonuçlar var. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda da bunu daha yükseklere taşımaya çalışacağız. Takımlarımızın başarıları artıyor. Altyapıdan gelen sporcularımızın başarıları artıyor. Yaklaşık 7,5 milyon gencimize yetenek taraması yaptık. Bunların içerisinden yetenekli sporcuları, spora yönlendirip hatta o yönlendirdiğimiz sporcuların da Avrupa'da başarılarını, dünyada başarılarını görmeye başladık. Dolayısıyla böyle bir sistemde okullarda tarama yapıyoruz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'yle gençlerimize yüzme öğretiyoruz. Bu yıl 10 milyona yaklaşacak gencimize, vatandaşımıza yüzme öğretmiş olacağız. Seyyar havuzlarımızla, diğer yatırımlarımızla her ilçelerdeki ve tesislerimizde bunları da yapıyoruz. 460'ın üzerinde gençlik merkezimizde gençlerimize hizmet ediyoruz. Seyahatsever Projemize şu anda 150 bine yakın başvuru oldu. Bunun 250 bine ulaşmasını bekliyoruz."

Gençlik kamplarında bu yıl yaklaşık 200 bin genci misafir edeceklerini aktaran Bak, gençlik kamplarında gençlerin ortak değerleri paylaştığını bildirdi.

Deneyap atölyelerinde pek çok aktivitenin yapıldığını kaydeden Bak, "Orada da yaklaşık olarak 8 milyona yakın gencimiz bir şekilde bizimle gelip gidiyor. Bakanlık olarak tüm sahada aktif bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye-Ermenistan maçı çok önemli"

Bakan Bak, bakanlığının Eskişehir'de çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Eskişehir'de modern, 35 bin kapasiteli stadyumun olduğunu anımsatan Bak, şöyle devam etti:

"Bu statta milli maçlar da oynandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül saat 21.45'te Ermenistan maçını Eskişehir'de oynayacak. Ben çocukken Eskişehir'i takip ederdim. Es es es ki ki ki eski eski es kırmızı şimşekler... Pek çok takımın korkulu rüyasıydı bu deplasman. Buralara çok gelip gitmiştik. Biz de takip etmiştik. Hatta ben İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde görev yaparken burada yükselme finalleri oynadık. O zamanlar gelmiştik. Finalde Sakarya'ya kaybetmişti bizim takımımız. Ben de o zaman yöneticisiydim. Oradan taraftarların gelmesi, Eskişehir taraftarı bize çok destek olmuştur o maçlarda. Muhteşem bir taraftar var. Yine inşallah bu milli maçta destek verecek. Türkiye-Ermenistan maçı çok önemli. Grupta bu maçı kazandığımız zaman avantajlı duruma geçmiş olacağız. O yüzden tüm Eskişehir taraftarını davet ediyoruz. Bence önemli bir süreç."

Bak, Eskişehirspor'a altyapı tesisleri için proje desteği sağlandığını hatırlatarak, bu tesislerin yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Eskişehir'in bir üniversite şehri olduğunu dile getiren Bak, şöyle dedi:

"Yurtla ilgili biz de çalışma yapıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Şu anda bizim yaklaşık olarak 18 bin 600 yatak kapasitemiz mevcut, 12 yurt binasında. 8'i kız yurdu, 4'ü erkek yurdu... Yenilerini ilave etmek için çalışıyoruz. Yeni yatırımlar için arkadaşlarımızla konuştuk. Milletimizin emrindeyiz. Şanslıyız sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanı'mız var. Spora, gençliğe çok önem veriyor. Kendisi de burayı yakından takip ediyor. Eskişehir taraftarının ve Eskişehir'in bu milli maç için önemli bir ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. İnşallah sonucuyla beraber böyle hafızalarımızda kalacak güzel bir maç olur."

"AK Parti olarak kendi programımızı uyguluyoruz"

Bakan Bak, AK Parti'nin gerçekleştirdiği "Şehir Buluşmaları"nın önemine dikkati çekti.

Bir gazetecinin "Milliyetçi Hareket Partisinden İYİ Partiye yerel seçimlere ilişkin bir ittifak çağrısı oldu. Yerel seçimlerde İYİ Partinin de dahil olduğu bir Cumhur ittifakı olabilir mi?" sorusuna Bakan Bak, "Tabii bu iki partinin kendi arasındaki bir diyalog. Dolayısıyla onların cevapları önemli. Biz tabii AK Parti olarak kendi programımızı uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii bu partiler arasında diyaloglar olur. Onlar kendi kararlarının kendileri bilir. Doğrusu onların yetkili kurulları vardır. Biz kendi hedefimize doğru yürüyoruz." yanıtını verdi.

Bir soru üzerine İtalya Futbol Federasyonu ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ortak düzenlemek için süreç yürütüldüğünü anlatan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize deseler ki bir organizasyon yapısı olarak 'Türkiye bir dünya kupası yapabilir mi?' Bize 6 ay önce desinler biz hazırız. 'Olimpiyat yapabilir misin?' deseler. Olimpiyata bile hazır yapıda bir spor altyapısı var bu ülkede. Herkes bunu biliyor. Ben federasyon başkanlığı da yaptım. O zaman gelmiştim, güreş federasyonu başkanlığı da yaptım. Ne zaman 'bir dünya şampiyonası' deseler Türkiye, bir ay öncesinden söylesinler, o dünya şampiyonasını yapabilecek kapasitede. Olimpiyatı bir 6 ay öncesinden söyleseler yapabilecek kapasitede. O altyapıları hazırladık. Gördüğünüz gibi sonuçlara da baktığımız zaman yavaş yavaş sonuçlar da gelmeye başladı. Çünkü o sporun tabana yayılmasıyla ilgili yaptığımız hamleler, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bunları çok yakından takip ediyor. Dolayısıyla böyle bir spor altyapısına sahibiz."

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Süleyman Reyhan da basın toplantısında hazır bulundu.

Toplantının ardından Bakan Bak ve beraberindekiler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.