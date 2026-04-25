Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Burası artık Türkiye'de adrenalinin ve enerjinin merkezi olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün gerçekleştirilen lansmanla birlikte, İstanbul Park'ın 2027 yılı itibarıyla Formula 1 takvimine dahil edildiği resmen açıklandı. İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un tekrar Formula 1 takvimine alınmasının Türkiye'ye pek çok farklı noktada önemli getiriler sağlayacağının altını çizdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyonun şehrin ekonomisine ve küresel tanıtımına sunacağı yüksek katma değere dikkat çekerken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da İstanbul Park ve Formula 1 etkinliğinin özellikler gençler arasında büyük bir çekim merkezi olacağını ifade etti.

Bakan Ersoy: "Formula 1, pistten şehrin tamamına etki eden bir organizasyondur"

Organizasyonla birlikte İstanbul'un hem turizm hem de marka değerinin zirveye taşınmasının hedeflendiğini aktaran Bakan Ersoy, şu şekilde konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Dolmabahçe Çalışma Formula 1 CEO'su ve FIA başkanıyla beraber gerçekleştirdiği lansman etkinliği bizler için uzun süren bir maratonun bitiş çizgisidir. Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve daha pek çok değerli paydaşın koordineli çalışmaları dün itibariyle nihayete ulaşmıştır. İstanbul Park 2027 yılından itibaren en az 5 yıl boyunca Formula 1 takvimine dahil olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz Formula 1 ev sahibi ülke ve şehre kazanımlarına odaklanıyoruz. Zira uluslararası araştırmalar Formula 1 ev sahipliğinin o destinasyona yönelik turizm talebini yüzde 6 artırdığını gösteriyor. Söz konusu destinasyonda daha önce o şehri seçmemiş turistler için Formula 1 bir tercih sebebi olmaktadır. 2025 sezonunda Formula 1, 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine; tribünlerde ise 6,7 milyondan fazla seyirciye ulaşmıştır. Hal böyleyken her Grand Prix düzenlendiği şehir ve ülkeye yüksek katma değerli bir tanıtım fırsatı sunmaktadır. Örneğin Singapur 450 bin uluslararası ziyaretçi almış ve 1,4 milyar dolar ek turizm geliri elde etmiştir. Bizim lokasyonumuz da iki kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'dur. Tarihinden kültürüne, doğasından mutfağına İstanbul dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biridir. Bu gerçeğin bütün avantajını kullanacak ve elbette dersimizi çalışıp hazırlığımızı en iyi ve doğru şekilde yapacağız. Bu noktada Singapur 2025 Grand Prix verileri 2025 için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Biz de Formula 1'in bu kaldıraç etkisini İstanbul'a kanalize etmeli ve şehrimizin potansiyelini bu etkiyi en yüksek noktaya taşıyacak şekilde kullanmalıyız. Formula 1 nitelikli turisti ve varlıklı ziyaretçiyi getirir; bu noktada İstanbul'un premium turizm stratejisi için özellikle kritik bir nokta. Formula 1'in etkisi yarış öncesinde de sonrasında da devam ediyor. Singapur verileri İstanbul'un boğaz kıyıları, Tarihi Yarımada, Beyoğlu ve Anadolu Yakası gibi noktalar için son derece heyecan vericidir. Kısaca Formula 1, pistten şehrin tamamına etki eden bir organizasyondur. Medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul da tarihi ve modern, kültürel ve doğal turizm varlıklarıyla Formula 1'in kaldıraç etkisini son derece güçlü bir katma değere dönüştürmeye adaydır. Formula 1 ile yaptığımız 5 yıllık sözleşme de bu etkinin tek seferlik değil; sürdürülebilir ve kalıcı olması imkanını sunmaktadır. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim de üzerimize düşen ödevler var. Ülkemizin kültür ve turizm değerlerini tanıtmaktan gastronomi entegrasyonuna, uluslararası yıldızların ağırlanmasından küresel iş ortaklıklarına çok farklı ve yenilikçi tanıtım faaliyetlerine imza atacağız. Özetle Avrupa, Asya ve Amerika'daki öncelikli pazarlarımız başta olmak üzere bugünden itibaren başlayacak kademeli bir iletişim takvimiyle, İstanbul'u dünyanın tek 'iki kıtayı birleştiren F1 şehri' olarak lanse edeceğiz."

Bakan Bak: "Burası artık Türkiye'de adrenalinin ve enerjinin merkezi olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Formula 1'in İstanbul'a pek çok katma değer sağlayacağından ve özellikle gençler açısından önemli bir etkinliğe imza atılacağından dolayı duyduğu gurur ve heyecanlı dile getirdi. Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya Formula 1'in yeniden İstanbul'a geldiğini ilan etmesiyle müthiş bir coşku ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan bu pisti birlikte değerlendireceğimizi konuştuk ve çalışmalara başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle adım adım, ilmek ilmek bu süreci işledik. Biz Formula 1'de daha önce görev alan herkesi dinleyerek bu yola çıktık ve gençlerle bir araya geldiğimizde 'Formula 1 gelecek mi?' diye soruyorlardı. Dünyada çeşitli ülkelerde yapılan ve belli maliyetleri olan bir organizasyon, büyük bir endüstri. Ama şu heyecanı anlatmak istiyoruz; burası artık gençler için bir çekim merkezi. Gençlerimiz binlerce, milyonlarca genç tarafından takip edilen organizasyonun parçası olacaklar. Burası artık Türkiye'de adrenalinin ve enerjinin merkezi olacak. Müthiş bir başlangıç. Türkiye daha önce yaptığı organizasyonlarla da buna öncü oldu. İstanbul'un çekim gücü, yatak kapasitesi, tarihi dokusu ortaya bir sinerji çıkarıyor. Türkiye, TGA'yla birlikte müthiş bir kampanya yapıyor. Turizm gelirlerinin artmasında önemli rol oynuyorlar. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu da Formula 1'in gelmesiyle kanıtlamış olduk. Burada da bir modernizasyona ihtiyaç var ve biz bunu yapacağız. Bu süreçte iyi işler yapacağımıza inanıyorum. İlave şampiyonalar gerçekleştirilecek. Çeşitli fuarlar, organizasyonlar burada olacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla birlikte organize edeceğiz. Pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla sağlayan bir Türkiye var. Türkiye'nin gençleri için çalışıyoruz. Hep beraber Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı