Çaykur Rizespor maçının ardından / Video eklendi

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin zor bir deplasman takımı olduğunu ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Hazırlıklarımızı da ona göre yapmıştık. Maçı özetlersem benim tarafımdan hiç iyi başlamadığımız ama çok şükür iyi bitirdiğimiz bir maç. Belki hatırlamak istemeyeceğim bir 70 dakikalık oyun. Sonrasında aldığımız riskler, giren oyuncuların da etkisi, topu biraz daha yere indirmemiz ve biraz kenar ortalarıyla geldiğimiz bir oyun oldu. Sağ bekimizin 2 tane attığı golle 1 puanla döndüğümüz enteresan bir oyun. Futbolun da belki güzel tarafı bu. Burada bulunduğum periyottaki en kötü ilk yarı. Hücum anlamında, ne şeklimizi alabildiğimiz, basit kayıplar yaptığımız, oyunun hiçbir bölümünü iyi oynamadığımız bir ilk yarı. Oyun 0-0 devam ederken net pozisyonumuz vardı. 1-0 devam ederken Ali Sow ile altıpastaki pozisyonu atabilsek, belki de içeri 1-1 gireceğiz. Gençlerbirliği'ni analiz ettiğimizde aslında attıkları gollerin yüzde 50'sini duran toptan atan bir takım. İlk golü duran toptan yedik. En iyi yaptıkları 2'nci iş savunmadan hücum geçişleri. 2'nci golde çok anlamsız bir şekilde panik halinde hücum ederken, sol tarafta kaybettiğimiz top sonrası yakalanıyoruz. Çok eksik de değiliz ama arkamıza adam kaçırıyoruz. Kabus gibi bir ilk yarı, çok net. Nitekim 2'nci yarının başında Halil ile yüzde 100 kaçırıyoruz. Sonrası bölümde yükleniyoruz. Nete yakın pozisyonlarımız var. O bölümde pozisyon vermiyoruz, rakibi daha kontrol eden tarafız. 77'ye kadar gol bulamadık. 77'de sağ bekle bulduğumuz kenar atakla gol. Ondan sonraki son 20 dakika bizim yüklendiğimiz bir oyun. 2'yi kovaladığımız, nitekim 87'de 2'yi bulduğumuz, 92'de Samet'le 3'ü kaçırdığımız bir maç. Yani ilk cümleyle tekrar özetlersem, iyi başlamadığımız ama çok şükür iyi bitirdiğimiz bir oyun" diye konuştu.

METİN DİYADİN: KADRO DERİNLİĞİMİZİN OLMAMASI BİZİ GERİ ATIYOR

Maçın ilk yarısında üstün oyun oynadıklarını belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, "Şimdi bugünkü maç 2 maç gibi. İlk yarı tamamen bizim üstünlüğümüzde geçen hatta 2-0, 3-4 de olabilecek maçtı. 2'nci yarıda tam tersi, tamamen Rizespor'un üstünlüğü ile geçen bir maçtı. Doğal olarak da zaten beraber bitti. Oğulcan ve Koita gibi zorunlu değişiklikler bizi geriye çok itti. Çünkü orta sahada adam paylaşımında ciddi sıkıntılar oldu. Bunun sebebi de çıkan oyuncuların yerine aynı profil oyuncunun elimizde çok olmaması. Çok açık ve net. Örneğin Trabzon maçı gibi, oyuncu değişikleri geç gibi görünse de bunun sebeplerinin ne olduğunu ben biliyordum zaten. Zorunlu olmasa da zaten kolay kolay 1-2 değişikliğin haricinde çok değişiklik yapma tarafları değilim. Çünkü kadro derinliğimiz bazı mevkilerde oyuncu olmaması bizde oyun olarak geri itiyor. Yani 4-3-3'ü oynarken bir anda 4-2-3-1'e dönüyorsunuz. Önde de karşılamayı yapamadığınız zaman rakibin oyun üstünlüğünü kabul etme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yoksa maç beraber de bitebilir, kötü sonuçlar da değildir ama beni üzen biraz da kızdıran tarafı biz her an zorunlu hamle yaptığımızda oyunsal olarak geri gitmemiz. Ama yine söylüyorum, bunu ilk geldiğim günde söyledim: Devre arası da bazı yerlere yapamadığımız takviyelerin bedelini Süper Lig'de ödersiniz. Çok iyi oynadığınız bir maçı zorunlu değişiklikler beraber bitirdi" değerlendirmesinde bulundu.