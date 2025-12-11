Haberler

Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde olağanüstü kongrenin ardından yaşanan tartışmalar dinmek bilmiyor. Kongrenin en olaylı ismi Çağrı Çetin'in de yer aldığı yeni yönetim listesi büyük tepki çekti. Çetin'in genel kurulda gerginliğe sebep olduğu ve rakibi Mehmet Kaya'yı psikolojik baskı altına aldığı belirtilmişti. Kaya, tepkisini göstererek salonu terk etmişti. Ayrıca Çağrı Çetin'in Altay Spor Kulübü'nün yönetiminde de yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum, camiada 'çifte yöneticilik' tartışmalarına yol açtı.

  • Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü kongrede Arda Çakmak başkan seçildi.
  • Arda Çakmak'ın açıkladığı yeni yönetim kurulunda, kongrede alkollü gelip gerginliğe neden olduğu belirtilen Çağrı Çetin yer aldı.
  • Çağrı Çetin aynı zamanda Altay Spor Kulübü'nün yönetiminde bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde olağanüstü kongrenin ardından yaşanan tartışmalar dinmek bilmiyor. Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesiyle sürpriz şekilde başkan seçilen Arda Çakmak'ın açıkladığı yeni yönetim listesinde, kongrenin en olaylı ismi Çağrı Çetin'in de yer alması büyük tepki çekti.

Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktıYeni başkan: Arda Çakmak

ALKOLLÜ GELİP GENEL KURULU KARIŞTIRMIŞTI

Kongrede önce adaylığını açıklayıp ardından çekilen Çağrı Çetin, genel kuruldaki gerginliğin baş aktörü olmuştu. Çetin'in salona alkollü geldiği, küfür ve hakaretlerle ortamı provoke ettiği, rakibi Mehmet Kaya'yı psikolojik baskı altına aldığı belirtilmişti. Gerginlik kısa sürede büyümüş, arbede çıkmış ve toplantıya ara verilmek zorunda kalınmıştı.

Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktıÇağrı Çetin

Mevcut başkan Mehmet Kaya ise tepkisini, "Burasının adı Gençlerbirliği ama birlik yok. Ben çekiliyorum" sözleriyle göstererek salonu terk etmişti.

ALTAY'DA DA YÖNETİCİ ÇIKTI! "ÇİFTE YÖNETİCİLİK" TARTIŞMASI

Skandal bununla da sınırlı değil… Çağrı Çetin'in aynı zamanda Altay Spor Kulübü'nün yönetiminde yer aldığı ortaya çıktı. Hem Gençlerbirliği kongresinde aday olup hem Altay yönetiminde bulunması, camiada "çifte yöneticilik" tartışmalarına yol açtı. Bu durumun etik açıdan ciddi bir sorun oluşturduğu konuşuluyor.

Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

ARDA ÇAKMAK'IN YÖNETİM LİSTESİ AÇIKLANDI

Tüm bu tartışmalara rağmen Arda Çakmak, Çetin'i yönetim kuruluna dahil etti.

Yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

Arda Çakmak (Başkan), Arif Ölmez, Evren Han, Tolga Aslan, Zekai Arslan, Nurettin Özbek, İlke İğrek, Murat Kahramaner, Nilüfer Bircan, Okan Can Çelik, Beray Ardıç, Harun Erol, Hakan Kaynar, Berçen Kayıkçı, Abdülhamit Vardar, Savaş Çolakoğlu, Şener Köseoğlu, Kubilay Güvenç, Murat Aras, Gün Emre İçer, Seçkin Altınel, Çağrı Çetin, Kadir Hatipoğlu, İbrahim Ertem Kasar, Ertuğrul Cem Cihan

Gençlerbirliği'nde yaşanan bu gelişmeler, camianın önemli bir bölümünde hayal kırıklığı ve endişe yaratmış durumda. Skandalların gölgesinde göreve başlayan yeni yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.

Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

500

